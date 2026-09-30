Flashback, il y a un an : Quand l’ASSE s’interrogeait sur le temps de jeu : un an et tout a changé

Il y a un an, les supporters stéphanois s’interrogeaient sur le sort réservé à une recrue anglaise qui avait brillé avant de disparaître des radars. Depuis, l’ASSE a changé de dimension, mais les questions sur les choix sportifs et la gestion de l’effectif restent plus que jamais d’actualité.

Il y a un an : Duffus, le mystère qui faisait parler à Sainté

Retour en arrière, fin septembre 2025 : l’ASSE venait d’investir lourdement sur le marché des transferts, mais c’est un attaquant arrivé libre qui faisait couler le plus d’encre. Joshua Duffus, débarqué de Brighton sans indemnité, avait mis tout le monde d’accord lors de ses premiers pas, notamment face à Rodez, où il avait marqué et pesé sur la défense adverse. Pourtant, très vite, le soufflé était retombé. Malgré son début prometteur, Duffus voyait son temps de jeu fondre comme neige au soleil : seulement 19 minutes sur les quatre derniers matchs, au point d’inquiéter les observateurs et de frustrer les supporters, qui se demandaient pourquoi l’Anglais n’entrait plus dans les plans d’Eirik Horneland. La concurrence féroce, notamment le retour de Stassin, expliquait en partie cette situation, mais l’impression d’un mauvais casting ou d’un rendez-vous manqué planait déjà sur la saison des Verts.

Un an plus tard : des millions injectés, mais toujours des regrets et des incertitudes

Douze mois ont passé, et le visage de l’ASSE a bien changé, du moins en coulisses. Le club, racheté au printemps 2024 par Kilmer Sports Ventures, a vu son capital multiplié par plus de trente et des dizaines de millions investis pour solidifier la structure. Sur le papier, Saint-Étienne n’a plus grand-chose à voir avec le club qui bricolait chaque mercato. Mais sur le terrain, la réalité est plus nuancée. Le départ de Lucas Stassin à Séville, déjà regretté par des figures historiques du club, illustre la difficulté à conserver les talents, même après une saison où il s’était imposé comme un cadre. L’effectif, régulièrement remanié pour composer avec les sélections internationales et les blessures, est aujourd’hui marqué par une concurrence accrue et une hiérarchie mouvante, notamment sous la houlette de Ian Cathro. Les cas comme celui de Davitashvili, resté in extremis malgré les rumeurs de départ et désormais confronté à une concurrence féroce, témoignent d’une stabilité encore toute relative. Les supporters, eux, oscillent entre impatience devant les nouveaux moyens du club et frustration face à certains choix sportifs – à l’image du débat actuel autour de la place de titulaire dans les buts. Un an après l’énigme Duffus, l’ASSE n’a plus le même visage, mais la question de la gestion de l’effectif et des promesses tenues reste au cœur des débats dans le Forez.