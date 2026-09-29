Originaire de Roanne, le nouveau milieu des Bleus Lucas Da Cunha (Côme, 25 ans) aurait pu faire les beaux jours de l’OL et même de l’ASSE étant plus jeune.

Le destin de Lucas Da Cunha est en train de prendre une tournure complètement folle. À 25 ans, le milieu de Côme vient de découvrir l’équipe de France sous les ordres de Zinédine Zidane. Et pour sa première apparition avec les Bleus, le Roannais n’a clairement pas fait de la figuration.

L’ASSE et l’OL ont eu leur chance avec Da Cunha

Titulaire contre la Belgique, Da Cunha a notamment trouvé le poteau sur une frappe lointaine et participé activement à la victoire française (1-0). Michael Olise a finalement délivré les Bleus à la 88e minute. Une première qui donne forcément une saveur particulière à son parcours.Avant de rejoindre le Stade Rennais en 2016, Da Cunha avait multiplié les essais dans les clubs professionnels. Et deux formations étaient particulièrement bien placées pour le repérer : l’ASSE et l’OL.

Selon Vincent Decaluwe, son ancien éducateur au Roannais Foot 42, le jeune Lucas avait effectué une dizaine d’essais à l’ASSE et environ sept à l’OL. Mais à chaque fois, le verdict aurait été similaire. « On a déjà meilleur que lui dans notre collectif », aurait-on répondu à plusieurs reprises. À l’époque, son physique frêle aurait notamment joué contre lui. Un phénomène fréquent dans les catégories de jeunes, où les joueurs les plus puissants peuvent parfois prendre l’avantage sur les profils plus techniques.

Le Stade Rennais avait vu le potentiel

Au Roannais Foot 42, son potentiel était déjà identifié. Vincent Decaluwe expliquait ainsi qu’ils avaient « toujours eu conscience » d’avoir une pépite entre les mains. Le jeune joueur possédait notamment une vraie capacité à faire des différences balle au pied, malgré un gabarit qui pouvait alors refroidir certains recruteurs. L’ASSE avait même une dimension particulière pour lui. Da Cunha a grandi dans une famille profondément attachée aux Verts et portait régulièrement le maillot stéphanois durant ses jeunes années. Le scénario aurait donc pu être complètement différent.

Après tous ces refus, c’est finalement le Stade Rennais qui a décidé de miser sur lui. Da Cunha rejoint la Bretagne à seulement 15 ans. Quelques mois plus tard, son ascension est déjà spectaculaire. Il signe son premier contrat professionnel avec Rennes à seulement 16 ans et 190 jours, après avoir notamment brillé avec les équipes de jeunes. La suite de sa carrière sera cependant loin d’être linéaire mais cette trajectoire tortueuse rend sa première sélection encore plus savoureuse.