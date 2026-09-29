Alors que le salaire de Zinédine Zidane a été dévoilé, Daniel Riolo a vu un nouveau crack émerger lors de la victoire de la France en Belgique (1-0).

La victoire en Belgique a confirmé les premiers choix forts de Zinédine Zidane. Pour son deuxième match à la tête de l’équipe de France, le sélectionneur a encore obtenu un résultat positif avec ce succès 1-0.

Da Cunha, la trouvaille de Zidane ?

Une prestation individuelle a particulièrement retenu l’attention de Daniel Riolo : celle de Lucas Da Cunha. Le milieu de Côme, surprise de la première liste de Zidane, était titularisé pour la première fois avec les Bleus. Et son profil semble déjà faire saliver le consultant de RMC Sport. L’intéressé n’était pas forcément le nom le plus attendu de cette nouvelle équipe de France.

Ancien ailier, il a été repositionné au milieu de terrain par Cesc Fabregas et s’est progressivement imposé comme l’un des joueurs importants du club italien. Il en est même devenu capitaine. Une évolution qui explique en partie l’intérêt de Zidane. Et face à la Belgique, Da Cunha aurait confirmé qu’il pouvait apporter quelque chose de différent.

Riolo s’est montré particulièrement enthousiaste au moment d’analyser sa prestation. « Le profil de Da Cunha, c’est le seul profil qui donnera un autre visage à notre football », a-t-il estimé. Pour le consultant, le milieu apporte surtout une capacité à jouer vers l’avant et à créer du mouvement. « C’est le milieu qui fait la différence et ce n’est pas un hasard si on a vu du mouvement et du jeu. » Un constat qui colle avec le profil du joueur. À Côme, Da Cunha est justement décrit comme un milieu polyvalent, technique et capable de faire jouer les autres. Son repositionnement dans l’entrejeu sous les ordres de Fabregas a constitué un tournant dans sa carrière.

Le salaire de Zidane fait aussi parler

La sortie de Riolo ne s’arrête pas au jeune international. Le consultant estime notamment que l’arrivée de Da Cunha pourrait rebattre certaines cartes au milieu de terrain : « Je pense que c’est notamment car certains n’étaient pas là. Je ne suis pas sûr qu’un joueur comme Rabiot puisse apporter du positif dans le système Zidane. »

Une opinion qui pourrait évidemment faire débat. Rabiot reste un joueur expérimenté et important de la sélection, mais Zidane semble vouloir installer un football plus mobile, avec un milieu capable de participer davantage à la construction et de casser les lignes. Et dans cette logique, Da Cunha possède effectivement un profil différent. En parallèle du terrain, les informations concernant le contrat de Zinédine Zidane continuent de susciter l’intérêt.

L’Équipe révèle que le salaire du nouveau sélectionneur est de 300 000 euros bruts mensuels, tout comme son prédécesseur Didier Deschamps. En revanche, Zizou a abandonné les primes de droit à l’image. Cela lui fait perdre de l’argent mais lui simplifie aussi un peu la vie. Il semble en effet qu’il ne souhaitait pas de contrainte avec les sponsors, étant lui-même associé à de nombreuses marques. Zidane et la FFF ont toutefois trouvé les moyens de rattraper l’abandon de cette prime de droit à l’image par des bonus plus importants lors des grands tournois (Coupes du monde et Euros) qui doivent lui permettre d’augmenter sensiblement ses gains si les Bleus brillent dans les années qui viennent.