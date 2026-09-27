Équipe de France : Daniel Riolo s’emporte sur Mbappé !

Daniel Riolo s’est emporté contre les détracteurs de Kylian Mbappé après la blessure du capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée vendredi avec l’équipe de France. Buteur lors de la victoire des Bleus en Turquie (0-1), pour la première de Zinédine Zidane sur le banc tricolore, le capitaine français s’est blessé au genou gauche sur l’action de son but. Forfait pour la suite du rassemblement, l’attaquant du Real Madrid a ensuite été au centre de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains de ses détracteurs allant jusqu’à se réjouir de son pépin physique. Une attitude qui a provoqué la colère de Daniel Riolo.

Riolo s’en prend violemment aux détracteurs de Mbappé

Sur X, le journaliste de RMC Sport n’a pas mâché ses mots face aux messages visant Kylian Mbappé : « Les haters de Mbappé sur X… ils ont encore plus la haine quand il marque. On dirait des pitbulls ces bouffons. Profitez et ouvrez le champagne… il est blessé ! Réjouissez vous. Un hater reste d’abord une raclure… » Une sortie particulièrement virulente de Daniel Riolo, qui a donc tenu à défendre le capitaine de l’équipe de France face aux réactions suscitées par sa blessure.

« Le joueur essentiel de cette équipe, c’est Mbappé »

Le chroniqueur de l’After Foot avait également insisté sur le poids de Kylian Mbappé chez les Bleus après le succès en Turquie. Pour Riolo, le joueur du Real Madrid occupe une place à part dans le onze tricolore : « Le joueur essentiel de cette équipe, c’est Mbappé. » Il s’est par ailleurs montré sceptique sur la possibilité de voir Ousmane Dembélé reproduire en sélection le rôle d’avant-centre qu’il occupe au PSG. Une question qui va désormais se poser concrètement à Zinédine Zidane, contraint de composer sans son capitaine pour le choc face à la Belgique.