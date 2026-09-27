À LA UNE DU 27 SEP 2026
[16:40]FC Nantes : le rachat part dans tous les sens, un gros doute commence à s’installer
[16:20]OM : une énorme polémique éclate autour de Frank McCourt
[16:00]PSG : Paris prépare un énorme coup… pour 2035 !
[15:40]RC Lens : un Sang et Or frappe fort en sélection !
[15:20]FC Nantes : un premier couperet est tombé pour la vente avec Paulo Tavares !
[15:00]Belgique – France : deux bonnes nouvelles de dernière minute pour Zidane !
[14:40]ASSE Mercato : Ekwah, Annan, Stassin, Moueffek, Miladinovic… où en sont les 10 prêtés de l’été ?
[14:21]Mercato : le PSG fait irruption pour une pépite promise au Barça ou au Real Madrid !
[14:00]Vente OM : le verdict est tombé après le retour d’Adidas !
[13:40]Équipe de France : Daniel Riolo s’emporte sur Mbappé !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Équipe de France : Daniel Riolo s’emporte sur Mbappé !

Par Fabien Chorlet - 27 Sep 2026, 13:40
Kylian Mbappé avant Turquie - France

Daniel Riolo s’est emporté contre les détracteurs de Kylian Mbappé après la blessure du capitaine de l’équipe de France.

Kylian Mbappé a vécu une soirée contrastée vendredi avec l’équipe de France. Buteur lors de la victoire des Bleus en Turquie (0-1), pour la première de Zinédine Zidane sur le banc tricolore, le capitaine français s’est blessé au genou gauche sur l’action de son but. Forfait pour la suite du rassemblement, l’attaquant du Real Madrid a ensuite été au centre de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, certains de ses détracteurs allant jusqu’à se réjouir de son pépin physique. Une attitude qui a provoqué la colère de Daniel Riolo.

Riolo s’en prend violemment aux détracteurs de Mbappé

Sur X, le journaliste de RMC Sport n’a pas mâché ses mots face aux messages visant Kylian Mbappé : « Les haters de Mbappé sur X… ils ont encore plus la haine quand il marque. On dirait des pitbulls ces bouffons. Profitez et ouvrez le champagne… il est blessé ! Réjouissez vous. Un hater reste d’abord une raclure… » Une sortie particulièrement virulente de Daniel Riolo, qui a donc tenu à défendre le capitaine de l’équipe de France face aux réactions suscitées par sa blessure.

« Le joueur essentiel de cette équipe, c’est Mbappé »

Le chroniqueur de l’After Foot avait également insisté sur le poids de Kylian Mbappé chez les Bleus après le succès en Turquie. Pour Riolo, le joueur du Real Madrid occupe une place à part dans le onze tricolore : « Le joueur essentiel de cette équipe, c’est Mbappé. » Il s’est par ailleurs montré sceptique sur la possibilité de voir Ousmane Dembélé reproduire en sélection le rôle d’avant-centre qu’il occupe au PSG. Une question qui va désormais se poser concrètement à Zinédine Zidane, contraint de composer sans son capitaine pour le choc face à la Belgique.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
Real Madrid

Actu foot Real Madrid : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Real Madrid : toutes les infos foot