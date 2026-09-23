Real Madrid : Mbappé refuse de pousser Olise vers la sortie !

Interrogé sur les spéculations envoyant Michael Olise au Real Madrid, Kylian Mbappé a tenu à respecter la position du Bayern Munich. L’attaquant français n’a toutefois pas caché son admiration pour son compatriote.

Mbappé calme le jeu autour d’Olise

Kylian Mbappé ne compte pas jouer les agents dans le dossier Michael Olise. Invité par Bild à réagir aux rumeurs entourant son coéquipier en équipe de France, annoncé dans le viseur du Real Madrid, l’ancien Parisien a refusé de l’inciter à quitter le Bayern Munich.

« J’ai entendu les spéculations. Mais je le sais très bien moi-même : quand j’étais joueur du PSG, il y avait d’innombrables rumeurs », a-t-il d’abord rappelé. Une expérience personnelle qui pousse aujourd’hui le capitaine des Bleus à la prudence au moment d’évoquer l’avenir d’Olise.

« Ce serait injuste pour le Bayern »

Mbappé estime surtout qu’une prise de position publique en faveur d’un transfert serait déplacée. « Je trouve qu’il serait irrespectueux de conseiller à un joueur de changer de club. Ce serait injuste pour la Bavière », a-t-il expliqué dans des propos relayés par Actu Foot.

« Il serait irrespectueux de conseiller à un joueur de changer de club. Ce serait injuste pour le Bayern, qui est un grand club avec lequel Michael peut faire beaucoup de choses. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2102724839848956257

L’attaquant du Real Madrid prend ainsi soin de ne pas fragiliser la relation entre Olise et son club actuel. À ses yeux, le Bayern reste une institution suffisamment armée pour permettre au joueur français de poursuivre sa progression et de viser les plus grands objectifs.

Une déclaration qui entretient malgré tout les convoitises

Cette mise au point n’empêche pas Mbappé de dresser un portrait particulièrement flatteur de son compatriote. « Ce qui est clair, c’est que chaque club de ce monde aimerait avoir Michael Olise. C’est un joueur exceptionnel », a-t-il ajouté. Une formule qui confirme la cote du Bavarois sans pour autant lancer un appel du pied au nom du Real Madrid.

On vous en parlait récemment, le nom d’Olise alimente déjà le feuilleton mercato autour du club merengue. La nouveauté vient cette fois de la réaction personnelle de Mbappé, directement interrogé sur la possibilité de retrouver le milieu offensif français à Madrid.

Le Real ne reçoit aucun coup de pouce public

La réponse de Mbappé est donc équilibrée. Le Français valide pleinement le niveau d’Olise et reconnaît que son profil peut intéresser tous les grands clubs, mais il se garde bien de lui indiquer la marche à suivre. Aucun conseil de départ, aucun message destiné à précipiter une opération : le Madrilène préfère laisser son compatriote maître de son avenir.

Dans un dossier nourri par les spéculations, ses propos ne ferment aucune porte. Ils évitent surtout d’en ouvrir une publiquement au détriment du Bayern Munich.