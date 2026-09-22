Real Madrid : Tebas contre-attaque et durcit encore le bras de fer

Le communiqué du Real Madrid n’est pas resté longtemps sans réponse. Deux heures plus tard, Javier Tebas a publiquement répliqué au club merengue, avec un message particulièrement ferme sur l’arbitrage et la gouvernance de LaLiga.

Tebas répond deux heures après le Real Madrid

On vous en parlait : le bras de fer entre le Real Madrid et Javier Tebas venait de franchir un nouveau cap après le communiqué publié par la Maison Blanche. Le président de LaLiga n’a attendu que deux heures pour répondre publiquement aux accusations du club de Florentino Pérez.

Le Real Madrid reprochait notamment à Tebas de nuire à l’impartialité de la compétition après ses déclarations sur l’arbitrage du derby madrilène perdu par les Merengue (1-2). L’intéressé a retourné l’un des arguments du club : « Je suis tout à fait d’accord avec cette phrase : le président de LaLiga n’est pas le propriétaire de la compétition. Le président du Real Madrid non plus. »

Real Madrid TV directement ciblée

Dans sa longue réponse relayée par Foot Mercato, Javier Tebas accuse le Real Madrid d’entretenir depuis plusieurs années l’idée d’une Liga faussée. Il vise directement Real Madrid TV et les différents porte-parole du club, auxquels il reproche de transformer chaque décision défavorable en preuve d’une persécution arbitrale.

Le Real Madrid a publié un communiqué pour juger intolérables les déclarations du président de LaLiga, Javier Tebas. — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2102416120720355390

« Critiquer une décision arbitrale est légitime. Transformer chaque préjudice en preuve d’une persécution est tout autre chose », insiste le dirigeant espagnol. Selon lui, ce discours fragilise davantage la confiance dans le football espagnol qu’il ne contribue à défendre les intérêts du Real Madrid.

Une réponse qui dépasse le seul arbitrage

Javier Tebas élargit également le débat à sa conception de l’indépendance. Le patron de LaLiga refuse d’assimiler celle-ci à une absence totale de prise de position. Il estime devoir appliquer les mêmes règles à tous les clubs et défendre l’intérêt commun, même lorsque ses décisions déplaisent au champion d’Europe.

Le message adressé à Florentino Pérez ne laisse guère de place à l’apaisement : « Représenter tout le monde ne signifie pas non plus obéir au plus puissant. » Tebas conclut dans le même registre en assurant qu’il ne gérera pas LaLiga comme si elle appartenait à un seul club : « Je respecte tout le monde. Je ne me soumets à personne. » Ce nouvel échange public confirme que le conflit est désormais autant institutionnel que sportif.