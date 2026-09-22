LOSC : le verdict est tombé pour la priorité du mercato estival

Le LOSC avait fait de Gjivai Zechiël sa priorité pour renforcer son milieu de terrain cet été. Malgré l’insistance des Dogues, le Feyenoord Rotterdam a fermé la porte à un départ de son joueur de 22 ans.

Le LOSC avait dégainé dès le mois de juillet

Près de trois semaines après la fermeture du marché des transferts, les contours du mercato lillois continuent de se préciser. Selon Le Petit Lillois, Gjivai Zechiël était initialement la priorité du LOSC pour renforcer son entrejeu. Les dirigeants nordistes avaient formulé leurs premières propositions dès le mois de juillet.

De retour au Feyenoord Rotterdam après un prêt, le milieu néerlandais se montrait réceptif à l’intérêt des Dogues. Son entourage envisageait également d’un bon œil une arrivée dans le Nord. Le club néerlandais n’a toutefois jamais accepté d’ouvrir la porte, obligeant Lille à explorer une autre piste dans les dernières heures du mercato.

Feyenoord a résisté à l’offensive des Dogues

Interrogé dimanche par ESPN, l’agent du joueur a confirmé la détermination lilloise, mais aussi l’intransigeance de Feyenoord. « Lille était vraiment déterminé, mais Feyenoord ne voulait tout simplement pas laisser partir Gjivai », a-t-il expliqué. Une décision qui avait été difficile à comprendre pour le clan Zechiël.

« Au début, c’était assez difficile à accepter car nous ne pensions pas qu’il ait un grand avenir au club », a reconnu son représentant. La situation s’est ensuite apaisée au fil des échanges : « La première conversation ne s’est pas très bien passée, mais ensuite, les discussions se sont améliorées. »

Adil Bourabaa a été convoqué avec l’Algérie pour remplacer numériquement Nabil Bentaleb, blessé avec Lille face à Nice. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2102350170688000445

Van Bronckhorst a retourné la situation

Giovanni van Bronckhorst a joué un rôle important dans ce dossier. L’entraîneur de Feyenoord a assuré à Gjivai Zechiël qu’il serait placé sur un pied d’égalité avec le reste de l’effectif et qu’il disposerait de sa chance. Un discours qui a convaincu le joueur de poursuivre l’aventure à Rotterdam.

Le LOSC a finalement bouclé l’arrivée de Maurits Kjaergaard en provenance du RB Salzbourg le 1er septembre. Le Danois de 23 ans est ainsi devenu la dernière recrue estivale d’un club dont toute l’actualité reste marquée par ce rendez-vous manqué.

Un début de saison qui donne des regrets

Le refus de Feyenoord apparaît d’autant plus compréhensible que Zechiël réalise un début de saison particulièrement convaincant. Le milieu de terrain totalise déjà cinq buts et quatre passes décisives en huit rencontres, soit neuf actions décisives.

Ces performances pourraient lui permettre de faire prochainement ses débuts avec la sélection néerlandaise. Pour le LOSC, le dossier est refermé depuis la fin du mercato, mais l’explosion du joueur confirme que la cellule de recrutement lilloise avait bien ciblé un élément prometteur.