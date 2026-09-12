LOSC : le transfert à 100 M€ qui fait bondir Thomas Meunier !

Ancien coéquipier d’Ayyoub Bouaddi au LOSC, Thomas Meunier ne remet pas en cause le talent du nouveau milieu de Manchester City. Le Belge estime en revanche que le montant de son transfert illustre la perte de repères totale du marché.

Meunier encense Bouaddi mais dénonce les prix

Thomas Meunier connaît parfaitement Ayyoub Bouaddi pour l’avoir côtoyé à Lille lors de la saison 2024-2025. Désormais à Sunderland, le latéral droit de 35 ans ne se montre donc pas surpris par l’ascension du jeune international marocain. Son transfert à Manchester City lui inspire toutefois une sortie particulièrement tranchante sur l’évolution du Mercato.

Interrogé par The Athletic après cette opération à 100 millions d’euros, le Belge a livré un constat sans détour, relayé par Foot Mercato : « Ayyoub est incroyable. Mais on n’a plus besoin de parler d’argent, car il n’y a plus aucune logique. Vous pouvez acheter un âne pour 200 millions de livres et un très bon joueur pour 20 millions. Il n’y a plus aucun sens. »

Une ascension express au LOSC

Le jugement de Meunier sur le joueur reste donc très flatteur. Pur produit de la formation lilloise, Bouaddi a franchi toutes les étapes avec une précocité remarquable. À seulement 18 ans, il avait déjà disputé 96 rencontres sous le maillot des Dogues avant de quitter son club formateur.

Sa progression avait logiquement attiré l’attention des plus grandes écuries européennes. Arsenal, Manchester United et le Bayern Munich figuraient parmi les clubs intéressés par le milieu marocain, dont le dossier agitait déjà le Mercato. C’est finalement Manchester City qui a obtenu sa signature au terme d’une opération record pour le LOSC.

La Coupe du monde 2026 a confirmé son statut

Avant de rejoindre les Citizens, Bouaddi avait encore renforcé sa cote pendant la Coupe du monde 2026. Le milieu de terrain a débuté cinq des six rencontres disputées par les Lions de l’Atlas, confirmant sa capacité à s’installer au plus haut niveau malgré son jeune âge.

Ces performances expliquent la concurrence féroce autour de l’ancien Lillois, sans pour autant convaincre Meunier de relier automatiquement prix et valeur sportive. Pour l’international belge, les 100 millions d’euros déboursés par Manchester City disent désormais autant de l’explosion du marché que du potentiel de Bouaddi.

Un jackpot historique pour Lille

Sur le plan financier, le LOSC réalise une vente majeure avec un joueur façonné au sein de sa formation. Ce montant récompense le travail mené autour d’un élément prometteur devenu international, tout en validant la stratégie de valorisation de la maison lilloise.

La sortie de Meunier ne vise d’ailleurs pas directement Bouaddi, dont il loue ouvertement les qualités. Elle traduit plutôt son rejet d’un système où les indemnités atteignent désormais des niveaux qui, selon lui, ne permettent plus de juger réellement la valeur d’un joueur.