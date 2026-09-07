LOSC : le Betis récupère du lourd mais perd trois joueurs

À deux jours de son déplacement à Lille en Ligue des Champions, le Real Betis a dévoilé le groupe retenu par Manuel Pellegrini. Le club andalou enregistre trois retours importants, mais devra également composer avec plusieurs forfaits.

Le Betis dévoile ses forces pour Lille

On vous en parlait dans notre pronostic de LOSC – Real Betis : les Dogues retrouvent la Ligue des Champions ce mardi 8 septembre (21h). Ils savent désormais avec quelles forces le club sévillan se présentera dans le Nord.

Selon Le Petit Lillois, Manuel Pellegrini pourra s’appuyer sur un groupe largement compétitif pour cette première journée de la phase de ligue.

Ceballos et Lo Celso sont bien présents

Diego Conde effectue son retour après une blessure à l’épaule qui l’avait éloigné des terrains depuis la préparation estivale. Le gardien espagnol est suffisamment remis pour accompagner ses partenaires à Lille.

Revenu au Betis dans les dernières heures du Mercato, Dani Ceballos connaît également sa première convocation depuis son retour en Andalousie. Le milieu de terrain pourrait disputer ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs face au LOSC. Un temps incertain en raison d’une lésion musculaire, Giovani Lo Celso est lui aussi disponible après avoir participé normalement aux dernières séances.

Trois absences confirmées côté andalou

Tout n’est cependant pas positif pour Manuel Pellegrini. Abde Ezzalzouli, récemment victime d’une infection virale, restera à Séville pour poursuivre sa remise en condition malgré son retour à l’entraînement collectif.

Touché au visage face au Real Madrid et victime d’une fracture du nez, Diego Llorente n’a pas encore suffisamment apprivoisé son masque de protection. Le défenseur central est donc forfait, tout comme Aitor Ruibal, encore en phase de récupération après une arthroscopie liée à des problèmes au ménisque externe. Trois absences dont le LOSC tentera de profiter pour réussir son retour sur la scène européenne.