OL : Fabio Grosso subit un nouveau départ express en Italie

Trois mois après sa nomination à la Fiorentina, Fabio Grosso a déjà été remercié. L’ancien entraîneur de l’OL paie un début de saison très compliqué en Serie A et une série de trois défaites.

Quatre matches auront suffi

Fabio Grosso ne poursuivra pas son aventure sur le banc de la Fiorentina. Le club toscan a annoncé dimanche soir la fin de sa collaboration avec le technicien italien, nommé le 8 juin dernier. Son mandat n’aura finalement duré que quatre rencontres officielles, comme le rapporte Olympique et Lyonnais.

L’ancien défenseur avait pourtant réussi ses débuts avec une large victoire contre Benevento (4-1) en Coupe d’Italie. La suite a été beaucoup moins convaincante, avec trois revers consécutifs en championnat et une dernière place au classement.

Neuf buts encaissés en trois journées

La Fiorentina s’est d’abord lourdement inclinée sur la pelouse de l’AS Rome (4-0), avant de chuter à domicile contre Frosinone (0-3). La défaite concédée samedi face au Torino (1-2) a été celle de trop pour Grosso.

En trois journées de Serie A, les Florentins ont encaissé neuf buts et n’en ont inscrit qu’un. Des chiffres qui ont rapidement fragilisé l’entraîneur italien, sans lui laisser le temps d’installer son projet en Toscane.

Un scénario qui rappelle son passage à l’OL

Cette expérience écourtée rappelle forcément son passage sur le banc de l’OL. Nommé en septembre 2023 dans un contexte déjà très délicat, Fabio Grosso avait été remercié quelques semaines plus tard, après seulement sept matches dirigés.

L’OL a pensé à faire revenir Karim Benzema cet été. L’attaquant était prêt à retrouver Lyon. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2096273196232098176

L’actualité lyonnaise reste par ailleurs animée en coulisses, notamment autour des derniers mouvements du mercato de l’OL. De son côté, la Fiorentina doit désormais trouver un nouvel entraîneur capable de redresser rapidement une équipe déjà en grande difficulté.