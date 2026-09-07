ASSE : Ben Old franchit un nouveau cap après sa blessure

Après un été perturbé par une reprise tardive et une blessure à la cheville, Ben Old retrouve progressivement du rythme avec l’ASSE. Le Néo-Zélandais a disputé une demi-heure contre Montpellier et ne cache pas son soulagement.

Une préparation largement tronquée

L’été de Ben Old n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Retenu avec la Nouvelle-Zélande pour la Coupe du monde, le joueur de l’ASSE avait repris l’entraînement après ses coéquipiers. Il s’était ensuite blessé à la cheville contre Lausanne, lors d’un match de préparation, repoussant encore son retour.

Après plusieurs semaines difficiles loin des terrains, le droitier sous contrat jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option, a enfin réintégré le groupe stéphanois.

Une demi-heure encourageante contre Montpellier

Ian Cathro ne souhaite toutefois prendre aucun risque avec son joueur. Ben Old a d’abord effectué une première entrée à Dijon lundi, avant de jouer trente minutes samedi contre Montpellier. Une montée en puissance progressive détaillée par Peuple Vert.

La semaine stéphanoise a également été marquée par la prise de parole de la recrue estivale Tamar Svetlin, revenue notamment sur son choix de rejoindre les Verts et ses premiers pas dans le Forez.

Recrue estivale, Tamar Svetlin était en conférence de presse jeudi. Le choix de l’ASSE, son début de saison, Robert Beric et l’ambiance avec les Kops étaient notamment au programme. — @LaMiseAuVert_ https://twitter.com/LaMiseAuVert_/status/2096193121667412400

« Un moment difficile à vivre »

Auprès du Progrès, Ben Old a exprimé son bonheur de retrouver la compétition : « Je suis heureux d’être de retour après cette blessure qui a été un moment difficile à vivre. C’était un match compliqué. On a montré du courage et de la détermination. »

Le Néo-Zélandais assume aussi la pression liée à son rôle de remplaçant : « Il y a une pression individuelle à rentrer en cours de match et performer, mais c’est aussi ce qui fait ressortir le meilleur de nous-même. » Porté par la confiance du collectif, Ben Old doit désormais enchaîner pour retrouver progressivement son meilleur niveau.