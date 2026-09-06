ASSE : l’ambiance du Chaudron victime d’une accusation surprenante après Montpellier

Après la défaite de Montpellier face à l’ASSE (3-1), Zoumana Camara a souligné l’influence de l’ambiance de Geoffroy-Guichard, estimant qu’elle pouvait inconsciemment peser sur certaines décisions arbitrales.

L’ASSE a poursuivi son début de saison parfait samedi soir en s’imposant 3-1 face à Montpellier, pour décrocher une cinquième victoire en cinq journées de Ligue 2. Portés par un Geoffroy-Guichard à guichets fermés et ses 39 000 spectateurs, les Verts ont encore une fois pu compter sur une ambiance particulièrement intense.

Mais cette atmosphère n’a pas seulement été évoquée pour saluer le soutien du public. Après la rencontre, Zoumana Camara, entraîneur du MHSC et ancien joueur de l’ASSE, a estimé que la pression du Chaudron pouvait également avoir une influence sur l’arbitrage.

« C’est une chance pour Saint-Étienne mais parfois, cette atmosphère que je connais bien pousse inconsciemment les arbitres à prendre des décisions favorables pour les locaux. »

Camara regrette aussi le manque d’expérience de Montpellier

Le technicien montpelliérain faisait notamment référence à une rencontre durant laquelle son équipe a montré de belles choses, mais a finalement cédé après la pause.

L’ASSE avait ouvert le score par Maxime Bernauer à la 41e minute, avant que Montpellier n’égalise dans le temps additionnel de la première période par Daylam Meddah. Les Verts ont ensuite fait la différence grâce à Augustine Boakye, auteur d’une superbe frappe à la 49e minute, puis Joshua Duffus, buteur à la 71e.

Pour Camara, l’écart s’est aussi joué sur l’expérience : « Il nous a manqué une meilleure entame de deuxième période, de l’expérience. Ce vécu qui ne s’achète pas. »

L’ASSE continue son sans-faute

Au-delà de la polémique arbitrale, l’ASSE réalise une entame de championnat impressionnante. Avec cinq succès en cinq journées, les hommes de Ian Cathro occupent seuls la tête de la Ligue 2 et confirment leur statut de favoris.

Dans un Geoffroy-Guichard retrouvé, les Stéphanois ont une nouvelle fois démontré leur capacité à faire basculer les rencontres. Une atmosphère dont Zoumana Camara connaît parfaitement la puissance… et dont il estime désormais qu’elle peut aussi mettre les arbitres sous pression.