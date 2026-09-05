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FRANCE

ASSE Mercato : après Breum, Cathro a déjà fait exploser une recrue estivale 

Par Bastien Aubert - 5 Sep 2026, 15:20
Thierno Ballo (ASSE)

Après la révélation Jakob Breum, Thierno Ballo est en train de s’affirmer comme l’une des bonnes pioches du mercato estival de l’ASSE.

L’ASSE tient peut-être encore une excellente pioche. Après la révélation Jakob Breum, qui avait rapidement séduit les supporters stéphanois, un autre recrue estivale est en train de prendre une dimension plutôt inattendue.

Ballo a déjà changé de dimension à l’ASSE

Son nom : Thierno Ballo. Et ses premiers chiffres sous les ordres d’Ian Cathro sont particulièrement impressionnants.Pour mesurer l’ampleur de sa transformation, il suffit de comparer ses statistiques. La saison dernière, Thierno Ballo avait disputé 43 rencontres. Son bilan était alors de seulement 1 but et 10 passes décisives. Des statistiques intéressantes dans la création, mais avec une efficacité offensive encore limitée. Cette saison, le scénario est totalement différent. Avec l’ASSE, Ballo a déjà inscrit 4 buts en seulement 4 matches. Mais ce n’est pas tout. L’attaquant stéphanois compte également 2 passes décisives.

En quatre rencontres seulement, Thierno Ballo totalise donc déjà 6 actions décisives. Un chiffre qui donne une idée de son impact immédiat dans le système d’Ian Cathro. Avec 4 buts et 2 passes décisives, il participe directement à la production offensive des Verts quasiment à chaque rencontre. Et cette efficacité contraste fortement avec son rendement de la saison passée. En 43 matches, Ballo avait marqué une seule fois. Il lui a donc fallu seulement quatre apparitions avec l’ASSE pour multiplier par quatre son total de buts. Une progression spectaculaire.

Cathro tient une nouvelle révélation chez les Verts

L’arrivée de Thierno Ballo pourrait ainsi rapidement être considérée comme l’une des très bonnes opérations du mercato stéphanois. L’ASSE avait misé sur son potentiel. Pour le moment, l’attaquant répond largement aux attentes. Son association avec les autres éléments offensifs des Verts commence également à prendre forme. 

Et surtout, Ballo semble avoir gagné en confiance. Cette confiance se traduit directement dans ses statistiques. Après Jakob Breum, c’est donc un deuxième joueur arrivé cet été qui commence à faire parler de lui à Saint-Étienne. Une situation forcément très encourageante pour Ian Cathro car si cette dynamique se poursuit, l’ASSE pourrait bien avoir réalisé un très joli coup cet été.

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