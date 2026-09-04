À LA UNE DU 4 SEP 2026
[08:00]PSG – AS Monaco : Dembélé et plusieurs surprises dans le onze de Luis Enrique ?
[07:40]FC Nantes Mercato : les Kita bouclent un départ de dernière minute et scandalisent les supporters !
[07:20]ASSE Mercato : coup de théâtre brutal pour Davitashvili !
[07:00]OM : Højbjerg fait un énorme sacrifice pour sauver le club, deux cadres refusent de suivre !
[06:23]LOSC : Les Dogues prennent les commandes après un scénario renversant
[06:03]ASSE : un départ à 15 M€ fait basculer la hiérarchie de Ligue 2
[06:00]Pronostic RC Lens – Lorient : Lens va-t-il se relancer à Bollaert ?
[05:43]FC Barcelone : Le prix de sa pépite pourrait bondir à 150 M€
[05:21]LOSC : les larmes d’Alexsandro racontent une année de souffrance
[05:01]LOSC : Diego Carlos rebondit encore après une saison convaincante en Italie

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : coup de théâtre brutal pour Davitashvili !

Par Bastien Aubert - 4 Sep 2026, 07:20
Zuriko Davitashvili (ASSE)

Longtemps annoncé sur le départ de l’ASSE, Zuriko Davitashvili (25 ans) est désormais pleinement intégré dans le projet d’Ian Cathro. 

Zuriko Davitashvili est bel et bien de retour à l’ASSE. À plusieurs reprises cet été, le départ de l’international géorgien avait été évoqué mais la tendance semble désormais s’inverser. 

Cathro rassuré par l’implication de Davitashvili

En conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro a pris le temps d’évoquer la situation de son ailier. Le technicien écossais a notamment expliqué qu’il sentait Davitashvili pleinement impliqué dans son projet. Un signal particulièrement intéressant alors que son avenir semblait encore incertain il y a quelques semaines. L’entraîneur de l’ASSE semble donc compter sur lui pour la suite de la saison. Et ce sentiment ne concerne visiblement pas uniquement le staff stéphanois. Les dernières prestations de Davitashvili ont également contribué à changer la perception autour de son avenir. Les supporters ont notamment pu constater son investissement sur le terrain. 

Son comportement lors de la rencontre face à Dijon a particulièrement marqué les observateurs. Le journaliste d’Onze Mondial Antoine Chirat a ainsi salué son attitude après le match : « Adoré le comportement de Davitashvili durant le match. Déterminé de la 1ère à la dernière minute. Il semble avoir accepté de poursuivre 1 année de plus ici. Au regard de son talent, s’il est à fond dans le projet, grosse nouvelle ! » Un commentaire qui résume parfaitement le nouveau sentiment autour du joueur.

Davitashvili prêt à rester durablement à l’ASSE ?

Le changement est donc assez net. Alors qu’un départ semblait longtemps être une possibilité très sérieuse, Davitashvili pourrait finalement rester dans le Forez. Le joueur aurait visiblement accepté l’idée de poursuivre une année supplémentaire avec les Verts. Rien ne permet toutefois de parler encore d’une officialisation concernant son avenir. Mais les signaux envoyés ces derniers jours sont clairement positifs. Et pour Ian Cathro, conserver un joueur du talent de Davitashvili représenterait évidemment une excellente nouvelle.

L’ailier géorgien possède des qualités techniques et une capacité à faire des différences qui peuvent être particulièrement précieuses pour l’ASSE. S’il confirme cette implication et s’inscrit durablement dans le projet de Cathro, Davitashvili pourrait devenir l’un des joueurs offensifs majeurs de l’effectif. Son investissement contre Dijon va en tout cas dans ce sens. Pour l’ASSE, conserver le meilleur joueur de Ligue 2 dans ces conditions pourrait finalement ressembler à une véritable recrue supplémentaire.

ASSE

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos ASSE : toutes les infos foot