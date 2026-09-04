Longtemps annoncé sur le départ de l’ASSE, Zuriko Davitashvili (25 ans) est désormais pleinement intégré dans le projet d’Ian Cathro.

Zuriko Davitashvili est bel et bien de retour à l’ASSE. À plusieurs reprises cet été, le départ de l’international géorgien avait été évoqué mais la tendance semble désormais s’inverser.

Cathro rassuré par l’implication de Davitashvili

En conférence de presse ce jeudi, Ian Cathro a pris le temps d’évoquer la situation de son ailier. Le technicien écossais a notamment expliqué qu’il sentait Davitashvili pleinement impliqué dans son projet. Un signal particulièrement intéressant alors que son avenir semblait encore incertain il y a quelques semaines. L’entraîneur de l’ASSE semble donc compter sur lui pour la suite de la saison. Et ce sentiment ne concerne visiblement pas uniquement le staff stéphanois. Les dernières prestations de Davitashvili ont également contribué à changer la perception autour de son avenir. Les supporters ont notamment pu constater son investissement sur le terrain.

Son comportement lors de la rencontre face à Dijon a particulièrement marqué les observateurs. Le journaliste d’Onze Mondial Antoine Chirat a ainsi salué son attitude après le match : « Adoré le comportement de Davitashvili durant le match. Déterminé de la 1ère à la dernière minute. Il semble avoir accepté de poursuivre 1 année de plus ici. Au regard de son talent, s’il est à fond dans le projet, grosse nouvelle ! » Un commentaire qui résume parfaitement le nouveau sentiment autour du joueur.

Davitashvili prêt à rester durablement à l’ASSE ?

Le changement est donc assez net. Alors qu’un départ semblait longtemps être une possibilité très sérieuse, Davitashvili pourrait finalement rester dans le Forez. Le joueur aurait visiblement accepté l’idée de poursuivre une année supplémentaire avec les Verts. Rien ne permet toutefois de parler encore d’une officialisation concernant son avenir. Mais les signaux envoyés ces derniers jours sont clairement positifs. Et pour Ian Cathro, conserver un joueur du talent de Davitashvili représenterait évidemment une excellente nouvelle.

L’ailier géorgien possède des qualités techniques et une capacité à faire des différences qui peuvent être particulièrement précieuses pour l’ASSE. S’il confirme cette implication et s’inscrit durablement dans le projet de Cathro, Davitashvili pourrait devenir l’un des joueurs offensifs majeurs de l’effectif. Son investissement contre Dijon va en tout cas dans ce sens. Pour l’ASSE, conserver le meilleur joueur de Ligue 2 dans ces conditions pourrait finalement ressembler à une véritable recrue supplémentaire.