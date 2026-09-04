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LOSC : les larmes d’Alexsandro racontent une année de souffrance

Par Wladimir DELCROS - 4 Sep 2026, 05:21
LOSC : les larmes d’Alexsandro racontent une année de souffrance

Très ému après la victoire du LOSC à Toulouse (0-1), Alexsandro n’a pu retenir ses larmes. Le défenseur brésilien a expliqué pourquoi ce déplacement avait une résonance toute particulière pour lui.

Un succès arraché à Toulouse

Longtemps bousculés par l’intensité du Toulouse FC, les Dogues ont trouvé la faille en seconde période grâce au premier but d’Ayase Ueda sous ses nouvelles couleurs. Solide jusqu’au bout, avec notamment un Berke Özer impérial dans ses cages, le LOSC a décroché trois points précieux et pris les commandes de la Ligue 1.

Un douloureux souvenir pour Alexsandro

Aperçu en larmes au coup de sifflet final, Alexsandro a livré les raisons de cette vive émotion. Dans des propos accordés au Petit Lillois, le défenseur a rappelé qu’il s’était gravement blessé face au même adversaire, à la même période, un an auparavant.

« C’était un match particulier pour moi », a-t-il confié. Le Brésilien a rapproché les difficultés traversées par Lille durant la rencontre de celles qu’il a lui-même connues pendant sa convalescence. Le dénouement heureux et le soutien reçu au sein du club ont fini par faire remonter les émotions.

« Je ne pense plus à ça »

Auteur d’une prestation solide, ponctuée par un gros tacle en fin de match, Alexsandro estime désormais avoir retrouvé son niveau. Il attribue ce retour au premier plan à ses coéquipiers et à l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné au LOSC.

Cette blessure appartient aujourd’hui au passé. « J’ai perdu beaucoup de choses professionnellement, mais je suis quelqu’un qui ne va pas lâcher », a assuré celui dont la situation avait récemment animé le mercato lillois. Une détermination que les Dogues ont également affichée pour repartir de Toulouse avec la victoire.

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