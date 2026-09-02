Pronostic Toulouse – LOSC : une nouvelle victoire pour les Dogues ?

Voici l’analyse complète du match d’ouverture de la troisième journée de Ligue 1 entre Toulouse et le LOSC, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Le LOSC va ouvrir la troisième journée de Ligue 1 avec un déplacement sur la pelouse de Toulouse. Un match avancé à ce jeudi (20h45) à la demande du diffuseur, Ligue 1+. Dans la Ville rose, les Dogues tenteront de confirmer leur bon début de saison après avoir battu le SCO d’Angers (0-2), puis accroché le Paris Saint-Germain (2-2).

Ligue 1 – Toulouse vs LOSC

Jeudi 3 septembre 2026 · 20h45 · Stadium de Toulouse

Toulouse : enfin lancer sa saison

Le Toulouse FC connaît un début de saison plus délicat. Pour leur première sortie en championnat, les Violets se sont inclinés à domicile face à l’Olympique Lyonnais (0-2). Ils ont ensuite cru pouvoir se relancer sur la pelouse du Stade Brestois, mais ont concédé l’égalisation dans le temps additionnel (2-2).

Avec seulement un point pris lors des deux premières journées, Toulouse occupe donc provisoirement la 16e place de Ligue 1 et cherche toujours son premier succès. Une entame poussive pour Jens Berthel Askou, arrivé cet été sur le banc toulousain.

La fin de préparation n’avait déjà pas vraiment rassuré puisque le TFC avait notamment subi deux défaites contre Elche (0-3) et Hambourg (1-2). Toutes compétitions amicales comprises, les Toulousains restent ainsi sur quatre rencontres sans victoire avant de recevoir Lille.

Le TFC a tout de même montré de meilleures choses offensivement à Brest. Yann Gboho a notamment délivré une passe décisive pour Jacen Russell-Rowe et devrait encore occuper un rôle important dans l’animation offensive. Le Canadien pourrait de nouveau être chargé de mener l’attaque.

L’effectif toulousain a par ailleurs beaucoup évolué durant l’été avec les départs de plusieurs éléments importants, dont Charlie Cresswell, Djibril Sidibé ou encore Emersonn. Pour cette rencontre, Aron Dönnum pourrait également manquer à l’appel pour raisons personnelles, tandis qu’Alexis Francis reste incertain en raison d’une blessure.

LOSC : un début de saison qui donne confiance

Le changement d’entraîneur n’a pour le moment pas perturbé le LOSC. Pour ses deux premières rencontres officielles à la tête des Dogues, Davide Ancelotti n’a toujours pas connu la défaite et son équipe affiche déjà de belles promesses.

Les Lillois ont d’abord parfaitement lancé leur championnat en allant s’imposer sur la pelouse du SCO d’Angers (0-2). Pour leur première au stade Pierre-Mauroy, ils ont ensuite accroché le Paris Saint-Germain (2-2). Un résultat qui pourrait même laisser quelques regrets puisque Lille a compté deux buts d’avance avant de se faire rejoindre.

Avec quatre points pris sur six possibles, le LOSC peut donc aborder ce déplacement avec confiance. Un succès au Stadium lui permettrait de poursuivre son excellent départ et de préparer idéalement son retour en Ligue des champions, avec la réception du Betis Séville programmée mardi prochain.

Les Dogues devront néanmoins gérer plusieurs absences. Hamza Igamane poursuit notamment sa convalescence et ne devrait pas retrouver les terrains avant plusieurs semaines. La situation de Matias Fernandez-Pardo est également à surveiller après une fin de mercato mouvementée.

Davide Ancelotti peut malgré tout compter sur plusieurs joueurs en forme. Dilane Bakwa a notamment trouvé le chemin des filets face au PSG pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Olivier Giroud reste également une menace permanente dans la surface, tandis qu’Ethan Mbappé et Hákon Haraldsson devraient participer à l’animation offensive.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières confrontations entre Toulouse et Lille tournent très largement en faveur des Nordistes. Le LOSC a remporté les quatre derniers duels entre les deux formations en Ligue 1.

La saison dernière, Lille avait d’abord pris le dessus à domicile (2-1) avant de réaliser une véritable démonstration au Stadium lors du match retour. Les Dogues s’étaient alors largement imposés à Toulouse (0-4).

Une série qui peut donner de la confiance aux hommes de Davide Ancelotti avant ce nouveau déplacement dans la Ville rose. Toulouse aura au contraire l’occasion de mettre fin à une mauvaise habitude face à un adversaire qui ne lui réussit plus ces dernières saisons.

Les compos probables

La compo probable de Toulouse : Restes – Diallo, McKenzie, Nicolaisen, Tapé – Vossah, Casseres – Vignolo, Jörgensen, Gboho – Russell-Rowe.

Absent : Aucun.

Incertains : Dönnum (raisons personnelles), Francis (blessé).

La compo probable du LOSC : Özer – Santos, Ngoy, Alexsandro, Perraud – André, Bentaleb – E. Mbappé, Haraldsson, Önal – Giroud.

Absents : Igamane (blessé), Fernandez-Pardo, Correia (instance de départ).

Les joueurs à suivre

Yann Gboho (Toulouse) : Dans une équipe toulousaine encore à la recherche de son premier succès, Yann Gboho sera forcément l’un des joueurs les plus attendus. Le Français reste sur une passe décisive pour Jacen Russell-Rowe lors du match nul à Brest (2-2). Sa capacité à accélérer, provoquer et créer des décalages pourrait permettre au TFC de mettre en difficulté une défense lilloise qui a encaissé deux buts face au PSG lors de la dernière journée.

Olivier Giroud (LOSC) : L’expérience de l’ancien international français peut peser dans ce genre de déplacement. Installé à la pointe de l’attaque lilloise, Olivier Giroud reste une référence dans la surface et offre également un point d’appui précieux à ses partenaires. Face à une équipe toulousaine qui a déjà encaissé quatre buts en deux journées, il pourrait disposer de plusieurs opportunités pour débloquer son compteur ou peser directement sur la rencontre.

Les tendances de cotes : Lille légèrement favori

Issue Cote indicative Probabilité Tendance Victoire Toulouse (1) ≈ 3,35 ≈ 24 % Toulouse outsider Match nul (X) ≈ 3,30 ≈ 30 % Scénario crédible Victoire LOSC (2) ≈ 2,15 ≈ 46 % Lille favori

Le LOSC part avec un avantage assez net selon les tendances du marché. Les Dogues disposent d’environ 46 % de chances de s’imposer, contre 30 % pour le match nul et seulement 24 % pour une victoire toulousaine.

Cette tendance s’explique notamment par le début de saison des deux équipes. Lille a déjà pris quatre points et tenu tête au PSG, tandis que Toulouse n’a toujours pas gagné après deux journées. Les quatre dernières confrontations, toutes remportées par le LOSC, renforcent également le statut de favori des Nordistes.

Le déplacement au Stadium et la proximité du rendez-vous de Ligue des champions face au Betis Séville invitent néanmoins à la prudence. Toulouse aura également une certaine pression pour aller chercher son premier succès devant son public.

Nos pronostics pour Toulouse – LOSC

LOSC remboursé si match nul (DNB) : Lille présente davantage de garanties depuis le début de la saison avec quatre points pris en deux journées et une prestation encourageante contre le PSG (2-2). Les Dogues restent également sur quatre victoires consécutives face au TFC. Le pari remboursé en cas de match nul permet de suivre la dynamique lilloise tout en se protégeant d’un partage des points au Stadium.

: Lille présente davantage de garanties depuis le début de la saison avec quatre points pris en deux journées et une prestation encourageante contre le PSG (2-2). Les Dogues restent également sur quatre victoires consécutives face au TFC. Le pari remboursé en cas de match nul permet de suivre la dynamique lilloise tout en se protégeant d’un partage des points au Stadium. LOSC marque plus de 1,5 but : Les Lillois ont inscrit deux buts lors de chacune de leurs deux premières rencontres de championnat, face à Angers puis au PSG. Toulouse a de son côté déjà concédé quatre buts et n’a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée. Avec plusieurs solutions offensives autour d’Olivier Giroud, le LOSC semble capable de trouver au moins deux fois le chemin des filets.

: Les Lillois ont inscrit deux buts lors de chacune de leurs deux premières rencontres de championnat, face à Angers puis au PSG. Toulouse a de son côté déjà concédé quatre buts et n’a toujours pas réussi à garder sa cage inviolée. Avec plusieurs solutions offensives autour d’Olivier Giroud, le LOSC semble capable de trouver au moins deux fois le chemin des filets. Olivier Giroud buteur : L’avant-centre français devrait encore débuter à la pointe de l’attaque des Dogues. Son expérience, son jeu aérien et son efficacité dans la surface peuvent faire la différence face à une défense toulousaine qui a encaissé deux buts lors de chacune de ses deux premières journées. Dans une rencontre où Lille devrait se procurer des situations, Giroud constitue une option intéressante pour trouver le chemin des filets.

Score possible

Toulouse 1-2 LOSC : Les Violets ont montré à Brest qu’ils pouvaient se montrer dangereux offensivement et pourraient profiter de l’avantage du terrain pour marquer. Mais Lille semble actuellement disposer de davantage de certitudes. Invaincus après deux journées, les Dogues ont déjà montré leur solidité à Angers et leur capacité à rivaliser avec le PSG. Leur excellente série récente contre Toulouse, avec quatre succès consécutifs, peut également faire la différence. Une courte victoire lilloise apparaît donc comme un scénario plausible.