Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Selon nos informations, Martin Terrier (29 ans) aurait une préférence pour son avenir en cas de de départ en prêt du Bayer Leverkusen.

Le dossier Martin Terrier s’accélère à l’approche de la fin du mercato. Alors que le Bayer Leverkusen doit encore trancher concernant l’avenir de son attaquant de 29 ans, plusieurs clubs français restent attentifs à sa situation. Mais une tendance forte se dégage désormais.

Terrier préfère le Stade Rennais

But! Est en mesure de confirmer que les échanges ont repris entre Martin Terrier et le Stade Rennais ces dernières heures. Et les discussions seraient particulièrement actives. Le club breton ne cache pas son intérêt pour son ancien attaquant, tandis que Terrier serait lui aussi séduit par l’idée d’un retour en Bretagne. Surtout, en cas de départ en prêt de Leverkusen, Rennes aurait la préférence du joueur. Un avantage important pour le Stade Rennais alors que le LOSC reste également à l’affût.

Le LOSC n’a pas abandonné l’idée de recruter Martin Terrier. Les dirigeants lillois suivent toujours attentivement l’évolution du dossier et pourraient profiter de la moindre ouverture pour passer à l’action. Mais la préférence du joueur pourrait peser dans les négociations. Si les deux clubs parviennent à s’entendre avec Leverkusen, Rennes partirait donc avec un avantage sportif et humain particulièrement intéressant.

Le salaire, dernier gros obstacle ?

Intéressé par le dossier en début de mercato, l’OM ne semble désormais plus en mesure de rivaliser.Les difficultés financières du club phocéen et l’opération de dégraissage actuellement menée compliquent fortement une offensive pour Terrier. L’OM est donc clairement hors-jeu dans ce dossier. Le duel semble désormais davantage se jouer entre Rennes et Lille.

Reste un problème de taille : le salaire de Martin Terrier. Comme évoqué ces derniers jours, sa rémunération constitue un véritable frein pour les clubs français. Le Stade Rennais doit donc impérativement vendre avant de pouvoir avancer concrètement sur ce dossier. Le club breton devra trouver des liquidités afin de pouvoir assumer l’arrivée de son ancien attaquant. Et Leverkusen ne semble pas vouloir faciliter les choses en prenant une partie de son salaire à sa charge.Le dossier est donc actif, mais encore loin d’être bouclé.