La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Selon nos informations, Ludovic Ajorque (32 ans) est bien ciblé par le Stade Rennais… après avoir rêvé de l’OM.

Le dossier Ludovic Ajorque prend une nouvelle tournure. Alors que l’attaquant de 32 ans avait été approché par l’OM en début de Mercato, c’est finalement le Stade Rennais qui semble aujourd’hui le mieux placé.

Le Stade Rennais a activé ses connexions

Selon nos informations, Rennes a accéléré ces derniers jours pour tenter de convaincre l’avant-centre du Stade Brestois. L’intérêt rennais ne date pas d’hier. Le profil d’Ajorque plaît particulièrement au club breton, à la recherche d’un attaquant expérimenté capable d’apporter un registre différent à son secteur offensif.

Et le Réunionnais connaît déjà plusieurs personnes susceptibles de faciliter son arrivée. Loïc Désiré, notamment, était à l’origine de sa venue au RC Strasbourg en 2018. Ajorque entretient également de bonnes relations avec Mahdi Camara et son grand ami Adrien Thomasson. Les deux hommes auraient vanté auprès de lui le projet rennais et les qualités du club.

Selon nos informations, le joueur aurait désormais fait son choix. À 32 ans, Ajorque cherche un dernier beau contrat et serait séduit par la possibilité de poursuivre sa carrière au Stade Rennais. Le projet lui permettrait également de rester en Ligue 1, dans un club ambitieux, tout en conservant un rôle important sur le terrain. Rennes voit en lui une véritable tour de contrôle capable de peser sur les défenses et d’apporter une solution différente autour d’Esteban Lepaul.

L’OM toujours dans un coin de sa tête

L’histoire aurait pourtant pu être très différente. Ajorque apprécie toujours l’OM et aurait rêvé d’une arrivée sur la Canebière. Grégory Lorenzi, qui connaît parfaitement le joueur depuis son passage à Brest, avait notamment pris contact avec lui.

Mais la situation financière actuelle de l’OM complique fortement les manœuvres marseillaises. Le club phocéen ne dispose pas aujourd’hui de la marge nécessaire pour concrétiser facilement ce type d’opération. Rennes en a donc profité pour avancer.

Le principal obstacle se trouve désormais du côté du Stade Brestois. Toujours d’après nos informations, Ajorque est enclin au départ mais se trouve confronté à la fermeté de ses actuels dirigeants, qui ne souhaitent absolument pas perdre leur tour de contrôle à quelques encablures de la fin du mercato. Sans son atout fort, et déjà amputé de Lorenzi et du regretté Éric Roy, le SB29 sait qu’il pourrait connaître la saison de la peur et il veut absolument l’éviter.