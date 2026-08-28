Les dernières manoeuvres de Frank McCourt pour vendre ses actifs à l’OM ont relancé la théorie de la vente du club phocéen.

La fin du mercato de l’OM continue d’alimenter les discussions autour de l’avenir du club. Alors que plusieurs joueurs ont été poussés vers la sortie ces dernières semaines, la stratégie de Frank McCourt interroge de plus en plus.

McCourt prépare-t-il son départ de l’OM ?

Certains supporters et observateurs y voient désormais les prémices d’une opération plus importante : une éventuelle vente de l’OM. BIMO n’est pas le seul à avoir échafaudé cette théorie. L’insider marseillais, récemment invité par Frank McCourt dans les hautes sphères de l’OM, est persuadé que l’homme d’affaires américain pourrait préparer la vente du club phocéen à l’Arabie saoudite. Pour étayer cette hypothèse, il s’appuie notamment sur la stratégie actuelle de McCourt à Marseille, mais aussi sur les investissements massifs réalisés récemment par les Saoudiens en France. Pour l’heure, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’une vente à l’Arabie saoudite est réellement en préparation.

La multiplication des départs et la volonté de récupérer rapidement des liquidités alimentent néanmoins les interrogations. Le compte OManiaque s’interroge ainsi sur la stratégie du propriétaire américain : « Et si Mc Court récupérait un max d’argent avant de se débarrasser de l’OM ? McCourt brade les joueurs. S’il pouvait brader le club plutôt que de demander 1 Milliard 200 millions €. » Une analyse qui résume les inquiétudes d’une partie des supporters marseillais. L’idée d’un propriétaire cherchant à réduire progressivement son exposition au club fait désormais son chemin.

« Dans quel monde McCourt ne veut pas vendre ? »

Édition Marseille va encore plus loin en comparant la situation actuelle à celle qui précédait le rachat de l’OM par Frank McCourt : « Le comportement de Frank MCCourt est semblable à quelqu’un qui prépare son départ du club comme ça l’a été en 2016 avant qu’il ne rachète le club. Tout vendre et partir….. » Une comparaison qui ne manque évidemment pas de faire réagir. McCourt avait effectivement repris l’OM en 2016, mettant fin à l’ère Margarita Louis-Dreyfus. Mais le contexte actuel est différent et aucune annonce officielle ne confirme aujourd’hui un processus de vente.

Le journaliste Guillaume Jacquet s’interroge lui aussi sur la position du propriétaire américain : « En vrai dans quel monde McCourt ne veut pas vendre ? Quel businessman vend tout ses actifs au rabais à ce point ? » Une interrogation qui revient régulièrement dans les discussions autour de l’OM. La stratégie financière du club et les différentes ventes réalisées cet été donnent en tout cas du grain à moudre à ceux qui imaginent un désengagement progressif de McCourt.

Emmanuel Trumer adopte une position encore plus catégorique : « C’est la première fois depuis 8 ans que la vente du club me parait absolument obligatoire. Franck McCourt n’a plus les moyens de conserver l’OM. Il faut une vente de l’OM. » Une déclaration qui traduit la montée des spéculations autour de l’avenir du club. Mais entre une volonté supposée de vendre et une véritable opération de cession, il existe évidemment un écart considérable.

L’Arabie saoudite, simple rumeur pour l’instant

Le contexte français nourrit forcément les fantasmes. Les investissements saoudiens se multiplient et certains observateurs font donc le rapprochement avec l’OM. Mais aucune confirmation officielle ne permet aujourd’hui d’affirmer que l’Arabie saoudite prépare une offre pour le club phocéen.

La question est donc moins de savoir si une vente est imminente que de déterminer si Frank McCourt souhaite réellement ouvrir la porte à un changement de propriétaire. Une chose est certaine : les dernières décisions prises autour de l’effectif et des finances de l’OM suffisent à relancer une vieille question à Marseille. Et cette fois, les spéculations semblent prendre une ampleur nouvelle.