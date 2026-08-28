Pronostic RC Strasbourg – RC Lens : les Sang et Or vont-ils encore frapper fort ?

Voici l’analyse complète du match de la deuxième journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et le RC Lens, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

Vainqueur du Trophée des Champions 2026 face au Paris Saint-Germain (1-0) et de son premier match de championnat contre l’AJ Auxerre (5-2), le RC Lens a parfaitement lancé sa saison 2026-2027 sous la houlette de son nouvel entraîneur, Dino Toppmöller. Les Sang et Or tenteront de poursuivre sur leur lancée ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, avec l’ambition de décrocher une troisième victoire consécutive toutes compétitions confondues.

Ligue 1 – RC Strasbourg vs RC Lens

Samedi 29 août 2026 · 17h15 · Stade de la Meinau

RC Strasbourg : déjà sous pression après la claque à Marseille

Huitième de Ligue 1 et demi-finaliste de la Ligue Conférence la saison dernière, le RC Strasbourg espérait certainement un meilleur départ pour entamer un nouveau cycle sous les ordres d’Hugo Oliveira. La préparation estivale avait déjà donné quelques motifs d’inquiétude avec six défaites et un match nul lors des sept dernières rencontres amicales. Des difficultés qui se sont confirmées pour la reprise du championnat.

En déplacement au Vélodrome lors de la première journée, les Alsaciens ont été balayés par l’Olympique de Marseille (4-0). Après avoir résisté durant la première période, ils ont complètement craqué au retour des vestiaires, encaissant notamment trois buts dans la dernière demi-heure. L’expulsion de Samir El Mourabet à la 59e minute n’a évidemment rien arrangé.

Le Racing a également beaucoup changé durant l’intersaison. Mike Penders, Valentín Barco, Julio Enciso ou encore Diego Moreira ont notamment quitté le club, tandis que Filip Jörgensen est arrivé dans les buts et que le jeune attaquant Ortega est venu renforcer le secteur offensif. Hugo Oliveira doit désormais parvenir à faire prendre la mayonnaise à un groupe largement remanié.

La tâche s’annonce d’autant plus délicate que Strasbourg sera privé de Joaquín Panichelli, auteur de 16 buts la saison dernière, et de Samir El Mourabet, suspendu. Ben Chilwell, Ismaël Doukouré, Maxi Oyedele, Martial Godo et Milos Lukovic sont également annoncés incertains.

RC Lens : Toppmöller réussit des débuts presque parfaits

Difficile, à l’inverse, d’imaginer meilleur début pour Dino Toppmöller. Arrivé cet été pour succéder à Pierre Sage après une saison historique conclue à la deuxième place de Ligue 1 et par une victoire en Coupe de France, le technicien allemand a immédiatement poursuivi sur la dynamique de son prédécesseur.

Pour son premier match officiel, le RC Lens a créé la sensation en dominant le PSG lors du Trophée des Champions (1-0). Six jours plus tard, les Artésiens ont confirmé leur excellent état de forme en étrillant l’AJ Auxerre à Bollaert (5-2) pour leur entrée en lice en Ligue 1. Avec six buts inscrits en deux rencontres officielles et deux victoires au compteur, les Sang et Or abordent donc leur premier déplacement de la saison avec beaucoup de confiance.

Florian Thauvin symbolise parfaitement ce début d’exercice réussi. Déjà décisif face au PSG, le capitaine lensois s’est offert un doublé contre Auxerre et totalise trois réalisations toutes compétitions confondues. Dino Toppmöller dispose également de plusieurs solutions offensives avec Franjo Ivanovic, Abdallah Sima, Thorgan Hazard ou encore Odsonne Édouard, qui postule à une première titularisation.

Tout n’est cependant pas idéal dans le Nord. Lens reste fortement diminué en défense avec les absences de Samson Baidoo, Jonathan Gradit, Nidal Celik et Jhoanner Chavez. Kyllian Antonio est également suspendu, tandis que Ruben Aguilar demeure incertain. Le trio Souleymane Sagnan – Ismaëlo Ganiou – Maik Nawrocki pourrait donc être reconduit devant Robin Risser.

Les confrontations récentes

Les dernières oppositions entre les deux Racing ont souvent été particulièrement serrées. Lens n’a perdu qu’une seule des six dernières confrontations face à Strasbourg en Ligue 1, pour trois victoires et deux matchs nuls.

La saison dernière, les Sang et Or n’étaient toutefois pas parvenus à battre les Alsaciens. Les deux rencontres s’étaient terminées sur un match nul (1-1), à Bollaert comme à la Meinau. Strasbourg avait auparavant réussi à s’imposer à Lens en février 2025 (0-2).

La Meinau n’est d’ailleurs pas toujours un déplacement simple pour les Artésiens : trois des quatre derniers Strasbourg – Lens en championnat se sont terminés sur un match nul.

Les compos probables

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – G. Doué, Omobamidele, Högsberg, Del Blanco – Diop, Sousa – Yassine, Reyna, Nanasi – Ortega.

Absents : El Mourabet (suspendu), Panichelli (blessé).

Incertains : Godo, Lukovic, Chilwell, Doukouré, Oyedele (blessés, reprise).

La compo probable du RC Lens : Risser – Nawrocki, Ganiou, Sagnan – Abdulhamid, Cuisance, Titraoui, Udol – Thauvin, Ivanovic – Sima.

Absents : Baidoo, Gradit, Celik, Chavez (blessés, reprise), Antonio (suspendu).

Les joueurs à suivre

Sebastian Nanasi (RC Strasbourg) : En l’absence de Panichelli et après le départ de plusieurs éléments offensifs durant l’été, le Suédois devrait avoir un rôle important dans l’animation strasbourgeoise. Sa capacité à se déplacer entre les lignes et à créer du danger aux abords de la surface pourrait permettre aux Alsaciens d’exploiter une défense lensoise largement remaniée. Strasbourg aura besoin de davantage de créativité que lors de sa lourde défaite à Marseille pour espérer inquiéter les Sang et Or.

Florian Thauvin (RC Lens) : Le capitaine lensois est déjà l’un des hommes forts de ce début de saison. Décisif lors du Trophée des Champions face au PSG puis auteur d’un doublé contre Auxerre, l’international français compte trois buts en deux rencontres officielles. Positionné dans un rôle offensif qui lui permet de se rapprocher régulièrement de la surface, Thauvin semble parfaitement s’épanouir dans le système de Dino Toppmöller.

Les tendances de cotes : Lens favori à la Meinau

Issue Cote Probabilité estimée* Tendance Victoire Strasbourg (1) ≈ 3,50 ≈ 30 % Strasbourg outsider Match nul (X) ≈ 3,55 ≈ 24 % Scénario à surveiller Victoire Lens (2) ≈ 2,05 ≈ 46 % Lens favori

Malgré son déplacement à la Meinau, Lens part favori chez les bookmakers. Rue des Joueurs estime à 46 % la probabilité d’une victoire artésienne, contre 30 % pour Strasbourg et 24 % pour le match nul. La meilleure cote du succès lensois se situe autour de 2,05 au moment de l’analyse, contre 3,50 pour une victoire alsacienne et 3,55 pour le nul.

Cette tendance s’explique surtout par les dynamiques diamétralement opposées des deux formations. Strasbourg reste sur une préparation très inquiétante et une lourde défaite à Marseille, alors que Lens vient successivement de faire tomber le PSG et de passer cinq buts à Auxerre. Les nombreuses absences défensives côté lensois et l’avantage du terrain pour Strasbourg incitent néanmoins à une certaine prudence.

Nos pronostics pour RC Strasbourg – RC Lens

Plus de 2,5 buts : Les deux équipes ont montré des signes laissant envisager une rencontre animée. Lens vient d’inscrire cinq buts face à Auxerre mais en a également concédé deux, alors que Strasbourg a encaissé quatre buts au Vélodrome. Surtout, les deux entraîneurs devront composer avec plusieurs absences défensives. Les Sang et Or semblent avoir les armes pour profiter des difficultés alsaciennes, mais leur arrière-garde remaniée pourrait aussi offrir des opportunités aux locaux.

Lens gagne ou fait match nul et plus de 1,5 but dans le match : La dynamique actuelle rend difficile d’imaginer les Sang et Or repartir bredouilles de la Meinau. Les hommes de Dino Toppmöller viennent de battre le PSG et Auxerre en inscrivant six buts sur ces deux rencontres, tandis que Strasbourg traverse une période beaucoup plus compliquée. Les Alsaciens restent néanmoins capables de réagir devant leur public, d’autant que Lens se présente avec une défense diminuée. Associer la double chance en faveur des Artésiens à au moins deux buts dans la rencontre permet donc de couvrir le scénario d’un match nul tout en misant sur une rencontre relativement ouverte.

Score possible

1-3 pour le RC Lens : Strasbourg devrait montrer un autre visage devant son public après la lourde défaite concédée à Marseille et pourrait profiter des absences qui touchent la défense artésienne pour trouver le chemin des filets. Mais la dynamique offensive des deux équipes penche très nettement en faveur des Sang et Or. Avec un Florian Thauvin déjà décisif à trois reprises, plusieurs options dans le secteur offensif et cinq buts inscrits contre Auxerre, Lens semble actuellement disposer de davantage de certitudes. Face à une équipe strasbourgeoise qui cherche encore ses repères après un été très mouvementé, une troisième victoire consécutive des hommes de Dino Toppmöller paraît être le scénario le plus crédible.