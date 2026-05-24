Pronostic ASSE – OGC Nice : les Verts vont-ils faire un énorme pas vers la Ligue 1 ?

Voici l’analyse complète du barrage aller d’accession de la Ligue 1 entre l’ASSE et l’OGC Nice, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Saint-Étienne et l’OGC Nice vont se disputer une place en Ligue 1 la saison prochaine lors d’un barrage qui s’annonce explosif. La première manche aura lieu ce mardi (20h45) au stade Geoffroy-Guichard, avant le match retour prévu quatre jours plus tard à l’Allianz Riviera.

Troisième de Ligue 2 au terme de la saison régulière, l’ASSE a décroché sa qualification après une folle séance de tirs au but remportée face à Rodez lors du playoff 2 (0-0, 7-6 tab). En face, Nice aborde ces barrages dans une dynamique totalement opposée après une fin de saison catastrophique qui a conduit les Aiglons à terminer à la 16e place de Ligue 1.

Barrage d’accession Ligue 1 – RC Lens vs OGC Nice

Mardi 26 mai 2026 · 20h45 · Stade Geoffroy-Guichard

ASSE : le Chaudron veut retrouver l’élite

L’AS Saint-Étienne sent enfin la Ligue 1 se rapprocher. Après une saison solide conclue à la troisième place de Ligue 2, les Verts ont validé leur qualification pour ces barrages au bout d’une soirée complètement irrespirable face à Rodez, remportée lors d’une séance de tirs au but mémorable.

Cette qualification a encore renforcé l’énorme ferveur qui entoure le club depuis plusieurs semaines. Geoffroy-Guichard s’annonce bouillant pour cette première manche, et les Stéphanois comptent clairement sur l’intensité du Chaudron pour prendre l’ascendant avant le retour à Nice.

L’ASSE semble également arriver avec davantage de confiance que son adversaire. Les hommes de Philippe Montanier affichent une vraie solidité collective, avec un pressing agressif, beaucoup d’impact dans les duels et une capacité à accélérer rapidement vers l’avant. Dans ce type de rencontre sous énorme tension, cette énergie pourrait faire très mal à des Niçois en plein doute.

Mais les Verts devront aussi réussir à canaliser l’euphorie. Face à une équipe de Ligue 1 plus expérimentée sur le papier, Saint-Étienne devra éviter de se découvrir trop vite. La gestion des temps faibles et l’efficacité dans les deux surfaces seront probablement essentielles dans cette double confrontation.

OGC Nice : éviter le scénario catastrophe

Pour l’OGC Nice, ces barrages ressemblent à une immense alerte rouge. Longtemps loin de la zone dangereuse, les Aiglons ont totalement sombré lors des dernières semaines de championnat jusqu’à terminer barragistes après une fin de saison catastrophique.

Le Gym arrive donc à Geoffroy-Guichard avec énormément de pression et très peu de certitudes. Une relégation en Ligue 2 serait vécue comme un véritable séisme sur la Côte d’Azur, notamment au vu des ambitions affichées par le club ces dernières années.

Malgré cette dynamique négative, Nice possède toutefois des arguments importants. L’effectif niçois reste largement supérieur individuellement à celui de l’ASSE, avec plusieurs joueurs capables de faire basculer une rencontre sur une action. Les Aiglons pourraient d’ailleurs adopter une approche relativement prudente dans ce match aller afin de rester en vie avant le retour à l’Allianz Riviera.

L’expérience du très haut niveau pourrait également compter dans cette atmosphère brûlante. Nice sait que l’ASSE devrait pousser très fort devant son public, et le Gym pourrait chercher à exploiter les espaces laissés dans le dos de la défense stéphanoise en transition rapide.

Les confrontations récentes

Les dernières confrontations entre Saint-Étienne et Nice tournent largement à l’avantage des Aiglons, qui restent sur cinq victoires consécutives face aux Verts, dont la dernière cette saison en 32e de finale de Coupe de France (2-1).

Sur les 10 dernières confrontations :

ASSE : 3 victoires

OGC Nice : 6 victoires

Match nul : 1

Même si les Niçois possèdent davantage d’expérience du très haut niveau, la dynamique actuelle semble légèrement favorable aux Stéphanois.

Les compos probables

La compo probable de l’ASSE : Larsonneur – Pedro, Le Cardinal, Nadé, Appiah – Gadegbeku, Kanté – Cardona, Moueffek, Davitashvili – Stassin.

Absents : Lamba, Jaber, El Jamali, Eymard, Traoré (blessés, reprise).

Incertains : Tardieu (reprise), Old, Boakye, Annan (sélection).

La compo probable de l’OGC Nice : Dupé – Mendy, Bah, Dante – Clauss, Coulibaly, Sanson, Bard – Boudache, Cho, Diop.

Absents : Everton, Bombito (blessés, reprise), Wahi (suspendu), Abdelmonem (sélection).

Incertains : Diouf, Mendy, Abdi, Boudaoui, Oppong, Abdul Samed (sélection).

Les joueurs à suivre

Lucas Stassin (ASSE) : Le jeune attaquant belge est devenu l’un des hommes forts de cette fin de saison stéphanoise. Très mobile, capable de décrocher comme d’attaquer la profondeur, Lucas Stassin pourrait encore faire énormément de mal à une défense niçoise en manque de confiance.

Sofiane Diop (OGC Nice) : dans une saison compliquée pour le Gym, l’ancien Monégasque reste l’un des joueurs les plus imprévisibles offensivement. Sa qualité technique, sa capacité à éliminer dans les petits espaces et à créer des décalages pourraient permettre à Nice de faire la différence dans les transitions ou sur des actions individuelles.

Les tendances de cotes : avantage au Chaudron

Issue Cote Probabilité implicite Tendance Victoire ASSE (1) 2,15 ≈ 47% L’ASSE légèrement favorite Match nul (X) 3,25 ≈ 31% Un scénario crédible Victoire OGC Nice (2) 3,10 ≈ 32% Nice reste dangereux

Les bookmakers semblent légèrement favoriser Saint-Étienne avant cette première manche, notamment grâce à l’avantage du terrain et à la dynamique actuelle des Verts.

Nos pronostics pour ASSE – OGC Nice

Match nul : malgré l’ambiance exceptionnelle de Geoffroy-Guichard, Nice pourrait avant tout chercher à rester en vie avant le retour à domicile.

Moins de 2,5 buts dans le match : l’enjeu énorme de cette première manche pourrait pousser les deux équipes à rester relativement prudentes.

Lucas Stassin buteur ou passeur décisif : très en forme ces dernières semaines, le Belge semble capable de peser énormément sur la défense niçoise.

Score possible

1-1 : poussée par son public, l’ASSE pourrait dominer plusieurs séquences de la rencontre, mais Nice possède suffisamment de qualité individuelle pour repartir du Chaudron avec un résultat avant le retour à l’Allianz Riviera.