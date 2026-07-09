ASSE Mercato : Cardona a une priorité pour son avenir

Annoncé parmi les joueurs susceptibles de quitter l’ASSE cet été, Irvin Cardona n’a pourtant pas l’intention de faire ses valises. Alors que le mercato bat son plein et que plusieurs mouvements sont attendus dans le Forez, l’attaquant de 28 ans privilégie une toute autre option. Malgré un bon de sortie accordé par ses dirigeants en cas d’offre satisfaisante, son objectif est clair : poursuivre son aventure chez les Verts et convaincre Ian Cathro de lui faire confiance.

Ces derniers jours, le nom de Cardona revient avec insistance dans les rumeurs de départ. L’ASSE s’est montrée ouverte à plusieurs ventes afin de remodeler son effectif. L’ancien Brestois figure parmi les joueurs qui ne seront pas retenus à tout prix si une proposition intéressante arrive sur le bureau des dirigeants.

Mais cette ouverture ne signifie pas que le joueur souhaite quitter Saint-Étienne.

Cardona veut s’imposer sous les ordres de Ian Cathro

Selon nos informations, et celles de La Voix des Verts, Irvin Cardona n’a pas prévu de changer d’air cet été. Sous contrat jusqu’en 2028, l’attaquant bénéficie d’une situation stable au sein du club et ne cherche pas activement une porte de sortie.

Son entourage assure même que sa priorité est de rester dans le Forez. Devenu papa l’an dernier, Cardona a trouvé un véritable équilibre de vie à Saint-Étienne. Sa famille s’y sent bien et cette stabilité pèse dans sa réflexion.

L’arrivée de Ian Cathro représente également une nouvelle source de motivation. Comme beaucoup de joueurs, Cardona repart quasiment d’une feuille blanche avec le nouveau staff. Il entend profiter de cette préparation estivale pour gagner sa place et convaincre le technicien écossais qu’il peut être un élément important de son dispositif.

Stassin et Davitashvili veulent partir, pas lui

Le bilan statistique d’Irvin Cardona lors du dernier exercice reste mitigé. Auteur de sept buts et sept passes décisives toutes compétitions confondues, il n’a pas affiché la régularité espérée. Mais les supporters n’ont pas oublié son rôle déterminant dans la montée en Ligue 1 en 2024 et c’est précisément cette efficacité que Cardona souhaite retrouver.

Le mercato est encore long et les situations peuvent évoluer. Mais à ce stade de l’été, l’ancien Brestois ne prépare pas un départ. Il souhaite convaincre Ian Cathro et redevenir l’un des hommes forts de l’ASSE, au sein d’une attaque où Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, eux, privilégient un départ.