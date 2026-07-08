ASSE : Saint-Étienne au cœur du projet Ligue 2, ça va plaire aux supporters !

L’AS Saint-Étienne va encore occuper une place centrale dans le paysage de la Ligue 2 cette saison. Malgré l’arrivée de gros noms dans le championnat, comme le FC Nantes, le FC Metz, le Stade de Reims ou encore Montpellier, les Verts restent une valeur sûre pour beIN Sports. Une excellente nouvelle pour les supporters stéphanois, qui devraient encore voir leur club très régulièrement exposé sur les grandes affiches.

Dans une interview accordée à Onze Mondial, Florent Houzot, directeur de la rédaction et des programmes de beIN Sports, s’est réjoui du plateau particulièrement relevé de cette nouvelle saison de Ligue 2. Avec plusieurs clubs historiques au départ, le championnat s’annonce plus attractif que jamais. Mais pour la chaîne, l’ASSE conserve un statut à part.

L’ASSE encore mise en avant par beIN Sports

La saison dernière, Saint-Étienne était presque systématiquement programmée dans la case du samedi soir. Et cette logique devrait se poursuivre. Florent Houzot l’a confirmé : l’ASSE restera l’un des clubs prioritaires dans la programmation, même si beIN Sports pourra évidemment ajuster ses choix selon les affiches et les enjeux.

Le dirigeant de la chaîne a notamment expliqué que Saint-Étienne, Nantes, Reims, Metz ou Montpellier faisaient partie des clubs capables de remplir les stades et de générer de fortes audiences. Résultat : ces équipes seront logiquement mises en avant sur les matchs décalés, que ce soit le samedi après-midi, le samedi soir ou le lundi soir.

Pour l’ASSE, c’est une confirmation importante. Même en Ligue 2, le club conserve un pouvoir d’attraction énorme. Geoffroy-Guichard, la ferveur populaire, l’histoire des Verts et l’attente autour de la remontée continuent de peser lourd dans les choix des diffuseurs.

Une Ligue 2 plus exposée, Saint-Étienne en vitrine

beIN Sports va également faire évoluer sa programmation. Le vendredi soir sera consacré à un multiplex de cinq rencontres, tandis que trois matchs auront lieu le samedi, dont un à 20h. Le lundi soir conservera son match de clôture, désormais précédé par Ligue 2 Extra, un nouveau magazine dédié au championnat.

Et l’ASSE est déjà concernée par cette exposition renforcée. Les Verts sont programmés le lundi 31 août pour leur déplacement à Dijon, preuve que Saint-Étienne reste l’un des produits d’appel majeurs de la Ligue 2.

Dans un championnat qui s’annonce particulièrement relevé, cette mise en avant devrait plaire aux supporters. L’ASSE n’a peut-être pas encore retrouvé la Ligue 1, mais elle reste clairement au centre de l’attention.