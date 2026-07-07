Mercato ASSE : une nouvelle recrue attendue dès ce mardi !

Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

L’AS Saint-Étienne touche au but dans l’un de ses dossiers prioritaires du mercato. Après plusieurs semaines de recherches pour renforcer le poste de gardien, Mamour Ndiaye est attendu dans le Forez.

Selon Le Progrès, le portier sénégalais doit passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat avec les Verts.

Le dossier gardien enfin débloqué

Le chantier était devenu urgent pour l’ASSE. Après le départ de Brice Maubleu vers Pau et l’abandon de la piste Sławomir Abramowicz, Gautier Larsonneur s’était retrouvé comme seul gardien expérimenté dans l’effectif.

Le scénario avait pourtant été très différent au printemps. En cas de montée en Ligue 1, Saint-Étienne avait quasiment ficelé l’arrivée du Polonais Abramowicz, avec une hiérarchie déjà imaginée autour de lui.

Mais l’échec lors du barrage contre Nice a rebattu toutes les cartes. Abramowicz n’est finalement pas venu, Maubleu a refusé de prolonger et Kilmer Sports a dû repartir sur une nouvelle piste.

Mamour Ndiaye arrive pour concurrencer Larsonneur

Comme évoqué depuis plusieurs jours, Mamour Ndiaye devrait donc devenir la prochaine recrue de l’ASSE.

Âgé de 22 ans, le gardien de Sarpsborg sort d’une saison convaincante en première division norvégienne. Solide dans les sorties aériennes, capable de jouer haut derrière sa défense et doté d’un bon jeu long, il correspond au profil moderne recherché par Ian Cathro.

Selon Le Progrès, son transfert devrait coûter environ un million d’euros aux Verts.

Dans un premier temps, Ndiaye n’arriverait pas forcément avec le statut de numéro un. L’idée serait plutôt d’installer une vraie concurrence avec Gautier Larsonneur, déjà bien en place dans le vestiaire stéphanois.

🔄 Mamour Ndiaye 🇸🇳 doit passer sa visite médicale ce mardi !



Si tout est ok, le gardien de but signera son contrat avec l’#ASSE. Le montant du transfert s’élève à 1M€.



(@morningfootfr / Le Progrès) pic.twitter.com/otDSaT7XFK — Ferveur Verte (@FerveurVerte_) July 7, 2026

Un état d’esprit qui plaît à l’ASSE

Mamour Ndiaye ne cache pas sa vision de la concurrence. Dans un entretien accordé au média de son club, il expliquait récemment : « La compétition est bonne pour tous les joueurs. Elle permet à chacun de devenir meilleur. »

Un discours qui colle parfaitement à la philosophie voulue par le nouveau staff stéphanois.

Sa visite médicale programmée ce mardi représente donc une nouvelle étape importante pour l’ASSE. Après Sohaib Naïr et Jakob Breum, les Verts s’apprêtent à enregistrer une troisième recrue estivale.

Et le mercato est loin d’être terminé : Saint-Étienne continue de chercher un ailier gauche, tandis que plusieurs cadres pourraient encore faire l’objet d’offres dans les prochaines semaines.