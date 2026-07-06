ASSE : Abdoulaye Kanté snobé pour un autre milieu ?

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Abdoulaye Kanté ne ferme pas totalement la porte à un retour à l’AS Saint-Étienne. Mais le milieu ivoirien, prêté cette saison dans le Forez, n’apparaît pas comme la priorité absolue des dirigeants stéphanois pour renforcer l’entrejeu.

Après avoir disputé treize rencontres de Ligue 2 et les trois matchs de play-offs, Kanté a regagné Middlesbrough à l’issue de son prêt. L’option d’achat prévue dans son contrat ne devait être activée qu’en cas de montée en Ligue 1, une condition finalement non remplie par les Verts.

Kanté reste une option crédible

Sous contrat avec Middlesbrough jusqu’en 2030, l’ancien joueur de Troyes prépare actuellement la nouvelle saison avec le club anglais. Mais Boro ne fermerait pas la porte à un nouveau prêt, voire à un transfert définitif.

L’ASSE reste attentive à sa situation. En interne, le profil du milieu de 20 ans possède des soutiens, notamment pour son activité, son volume de jeu et sa capacité à récupérer des ballons dans un secteur qui avait parfois manqué de solutions.

Mais le dossier n’avance pas pour autant.

L’ASSE cherche plus de technique au milieu

Selon les dernières tendances, Abdoulaye Kanté ne figure pas en haut de la short-list stéphanoise. Les Verts exploreraient le marché à la recherche d’un joueur capable d’apporter les mêmes garanties à la récupération, mais aussi davantage de qualité dans l’orientation du jeu.

L’idée serait donc de recruter un milieu plus complet, capable de gratter des ballons tout en participant davantage à la construction offensive.

Un choix logique pour une ASSE qui veut densifier son milieu de terrain après une saison où les options étaient limitées quantitativement.

Un dossier encore loin d’être fermé

Kanté n’est donc pas écarté, loin de là. Son adaptation déjà réussie à Saint-Étienne et sa connaissance du club jouent en sa faveur.

Mais il devra peut-être attendre que l’ASSE ait fait le tour de ses autres pistes. Les dirigeants veulent d’abord vérifier s’ils peuvent trouver un profil plus technique et plus créatif, sans perdre l’impact défensif recherché.

Pour Abdoulaye Kanté, le retour dans le Forez reste possible. Mais aujourd’hui, les Verts semblent clairement regarder ailleurs avant de revenir vers lui.