ASSE : Maubleu sort du silence et répond aux dirigeants après leur proposition indécente

Brice Maubleu, ancien gardien de l’ASSE, est revenu en toute transparence sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club.

Arrivé à l’ASSE à l’été 2024 après une longue aventure au Grenoble Foot 38, Brice Maubleu a signé à Pau après avoir refusé un statut assez particulier proposé par la direction. Un rôle de troisième gardien qui, selon lui, aurait pu freiner durablement sa carrière.

Dans un entretien pour ANTICHAMBRE FOOTBALL, le portier de 36 ans a expliqué sans détour les coulisses de ce choix : “J’avais la possibilité (de rester), mais sur un rôle de 3e gardien, donc vraiment un poste où je n’aurais pas joué du tout, y compris en réserve. Si au bout d’un an, le club décide de dire que pour le 3, ils prennent un jeune qui arrive de derrière, tu te retrouves à la retraite.”

Une carrière marquée par la patience et la résilience

Formé à Grenoble, club avec lequel il a disputé plus de 300 matchs, Brice Maubleu s’est construit une carrière basée sur la persévérance. Passé par Tours puis revenu en Isère pendant plus d’une décennie, il a longtemps été un titulaire indiscutable avant de rejoindre l’ASSE.

S’il n’aura pas disputé énormément de matchs sous le maillot stéphanois, il restera évidemment dans la mémoire des supporters pour son match XXL face à Rodez lors de la séance de tirs au but en play-off.