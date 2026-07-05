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ASSE Mercato : après Breum, les Verts foncent sur un nouveau Danois !

Par Bastien Aubert - 5 Juil 2026, 07:20
Victor Bak (Danemark)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

L’ASSE ne compte visiblement pas s’arrêter à Jakob Breum sur ce mercato estival. Les dirigeants stéphanois auraient déjà activé une nouvelle piste venue du Danemark pour renforcer l’effectif d’Ian Cathro.

L’ASSE n’en en pas fini de ses emplettes estivales. Très actifs sur le marché des transferts, les Verts cherchent désormais à consolider leur couloir gauche. Et, une nouvelle fois, c’est du côté du championnat danois que le club du Forez regarde.

Victor Bak dans le viseur de l’ASSE

Selon l’insider Babou Le Vert, l’ASSE négocie actuellement avec le FC Midtjylland pour tenter de recruter Victor Bak. Âgé de 22 ans, le latéral gauche est considéré comme un joueur à fort potentiel. 

Sous contrat avec le club danois, il suscite également l’intérêt de plusieurs formations de première division européenne. Malgré cette concurrence, l’ASSE conserve un sérieux motif d’espoir. Comme Jakob Breum avant lui, Victor Bak ne serait pas fermé à l’idée de rejoindre l’ASSE, malgré la présence des Verts en Ligue 2.

Le projet de Cathro séduit 

Le projet sportif porté par Ian Cathro et les dirigeants stéphanois semble convaincre plusieurs jeunes talents désireux de franchir un cap. Après avoir avancé sur le dossier Breum, l’ASSE pourrait donc poursuivre son mercato scandinave avec un renfort capable d’apporter de la concurrence et de la profondeur au poste de latéral gauche.

Les discussions se poursuivent désormais avec Midtjylland pour tenter de trouver un accord. Si les négociations aboutissent, Victor Bak pourrait devenir l’une des prochaines recrues estivales des Verts, bien lancés sur ce mercato.

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