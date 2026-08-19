La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

En quête d’un possible successeur à Lucas Stassin (21 ans) au mercato estival, l’ASSE pousse en coulisses pour recruter Yanis Begraoui (Estoril, 25 ans).

Le mercato stéphanois pourrait s’animer en cas de départ de Lucas Stassin. Alors que plusieurs clubs se renseignent sur l’attaquant belge, les dirigeants de l’ASSE doivent déjà anticiper un éventuel remplacement. Et un nom revient avec insistance : Yanis Begraoui.

Begraoui bientôt sur le départ

Selon A Bola, Yanis Begraoui devrait quitter Estoril avant la fermeture du mercato estival. Une information qui pourrait rapidement intéresser l’ASSE. Le club stéphanois surveillerait en effet la situation de l’attaquant de 25 ans, qui possède un avantage de taille aux yeux des Verts : il connaît déjà Ian Cathro. Le technicien écossais l’avait sous ses ordres au Portugal la saison dernière. Une relation qui pourrait faciliter les discussions.

Begraoui sort surtout d’un exercice particulièrement impressionnant. L’attaquant a inscrit 20 buts avec Estoril la saison dernière. Une performance qui a forcément attiré les convoitises. Son efficacité devant le but pourrait faire de lui un candidat naturel pour remplacer Stassin si le Belge venait à quitter le Forez. Cathro connaît déjà ses qualités, ses défauts et surtout sa capacité à s’intégrer dans son système. Un élément qui pourrait peser au moment de choisir le futur numéro 9 stéphanois.

La Lazio également sur le coup

L’ASSE ne serait toutefois pas seule sur ce dossier. La Lazio Rome serait également à l’affût pour récupérer Begraoui. La concurrence s’annonce donc sérieuse pour les Verts. Le club italien possède évidemment des arguments sportifs et financiers importants, mais Saint-Étienne pourrait miser sur un élément déterminant : la présence de Ian Cathro sur son banc. Le coach stéphanois pourrait ainsi jouer un rôle important dans les négociations.

Le dossier Begraoui semble surtout prendre de l’importance en fonction de l’avenir de Lucas Stassin. Si l’attaquant belge reste à Saint-Étienne, une arrivée de Begraoui paraît difficile à envisager. En revanche, en cas de transfert de Stassin, l’ASSE devra rapidement trouver un nouveau buteur. Et Begraoui pourrait alors devenir une priorité. Avec 20 buts au compteur la saison dernière et une connaissance parfaite des méthodes de Cathro, le Marocain possède un profil particulièrement intéressant. L’ASSE tient donc peut-être déjà le successeur idéal de Stassin. Reste à savoir si les Verts pourront devancer la Lazio dans ce dossier.