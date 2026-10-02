ASSE : nouveau camouflet confirmé pour Larsonneur !

Privée de douze internationaux, l’ASSE a largement dominé le FC Sion ce vendredi à L’Étrat (5-1). Une démonstration qui a permis à Jakob Breum et Thierno Ballo de briller et à plusieurs jeunes de se montrer. Mais cette rencontre a aussi confirmé le déclassement de Gautier Larsonneur dans la hiérarchie des capitaines.

Sportivement, difficile de demander beaucoup plus. À huit jours de la réception de Rodez, l’ASSE a profité de son match amical face au troisième du championnat suisse pour faire le plein de confiance. Malgré douze internationaux absents et un onze largement remanié, les Verts ont déroulé (5-1).

Cueillis à froid par Berdayes dès la 11e minute, ils n’ont mis que trois minutes pour réagir. Jakob Breum a égalisé sur un service de Thierno Ballo, avant que l’Autrichien ne donne l’avantage aux siens trois minutes plus tard. Breum s’est offert un doublé (22e), João Ferreira a porté le score à 4-1 avant la pause, puis Ballo a transformé en fin de rencontre un penalty obtenu par Joshua Duffus. Bilan XXL pour l’ancien joueur de Wolfsberger : deux buts et deux passes décisives.

Des jeunes en profitent, Lamba encore à court

Cette rencontre a également permis à Ian Cathro de tester plusieurs jeunes. Tom Teillol, titularisé dans le couloir gauche malgré son profil de droitier, a livré une prestation sérieuse. Ylies Dhaoui s’est lui aussi montré intéressant au milieu, aux côtés de Maxime Bernauer. Pour sa première apparition depuis son arrivée dans le Forez, Marten-Chris Paalberg a logiquement manqué de rythme après ses longs soucis au genou, mais l’Estonien a participé au troisième but stéphanois.

Chico Lamba, en revanche, est encore apparu emprunté. Le Portugais revient d’une longue absence et manque clairement de rythme. Il lui faudra encore du temps pour retrouver ses sensations et son meilleur niveau.

Mais l’un des enseignements les plus intéressants de la matinée concernait finalement… le brassard.

Bernauer passe encore devant Larsonneur

Julien Le Cardinal ayant été ménagé, c’est Maxime Bernauer qui a été désigné capitaine par Ian Cathro. Un choix loin d’être anodin puisque Gautier Larsonneur était bien présent sur la pelouse.

À son arrivée cet été, Cathro avait déjà retiré le brassard au gardien stéphanois pour le confier à Le Cardinal. Et la hiérarchie est désormais très claire : lorsque le capitaine n’est pas là, ce n’est pas Larsonneur qui récupère son ancien bien, mais Bernauer.

Le scénario s’était déjà produit à Metz. Lorsque Le Cardinal avait dû quitter ses partenaires, c’est Bernauer qui avait terminé la rencontre avec le brassard. Le match contre Sion a donc confirmé son statut de vice-capitaine et, par ricochet, le déclassement de Larsonneur.

Une nouvelle marque de confiance pour Bernauer, devenu l’un des relais privilégiés de Cathro, mais un nouveau camouflet symbolique pour l’ancien capitaine. D’autant que Larsonneur traverse une période délicate sportivement après les quatre buts encaissés à Dunkerque et Metz sans avoir réalisé le moindre arrêt.

Face à Sion, il a toutefois fait le travail. Peu sollicité, il s’est notamment montré vigilant en seconde période sur un ballon dévié par Lamba qui aurait pu terminer dans ses filets sans un joli réflexe. Mais pour le brassard, le message de Cathro est désormais limpide : dans la nouvelle hiérarchie stéphanoise, Bernauer est passé devant lui.