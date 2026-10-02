ASSE – FC Sion (5-1) : Breum et Ballo régalent, deux jeunes en évidence

Privée de douze internationaux, l’ASSE a largement dominé le FC Sion ce vendredi à L’Étrat (5-1). Jakob Breum et Thierno Ballo ont chacun inscrit un doublé, João Ferreira a également marqué, mais deux jeunes ont aussi profité de ce rendez-vous pour se montrer : Tom Teillol et Ylies Dhaoui.

Voilà un match amical qui aura parfaitement rempli son rôle. Avec douze internationaux absents, Ian Cathro avait choisi de profiter de la venue du FC Sion, troisième du championnat suisse, pour donner du temps de jeu à certains habituels remplaçants et lancer plusieurs jeunes. Et malgré un onze très remanié, l’ASSE n’a pas fait dans le détail.

Gueye était ainsi aligné en défense centrale, Teillol occupait le couloir gauche, Dhaoui évoluait au milieu alors que Paalberg avait sa chance en attaque. Mais les hommes forts de la première période ont surtout été Jakob Breum et Thierno Ballo.

Breum et Ballo font exploser Sion

Les Verts ont pourtant été cueillis à froid. À la 11e minute, Surdez débordait côté gauche avant de centrer pour Berdayes, qui ouvrait le score. Un avantage suisse de très courte durée.

Trois minutes plus tard, Ballo débordait à droite et servait Breum, qui égalisait à bout portant (1-1, 14e). Puis les deux hommes inversaient presque les rôles : après un corner mal dégagé, Ballo surgissait dans la surface pour donner l’avantage à l’ASSE (2-1, 17e).

Saint-Étienne avait pris feu. Sur un centre en retrait de João Ferreira, Paalberg frappait et Breum déviait intelligemment le ballon pour tromper le gardien et signer son doublé (3-1, 22e). Trois buts en huit minutes : Sion avait totalement explosé.

João Ferreira participait lui aussi au festival. Très offensif, le Portugais multipliait les montées et les occasions. Après avoir éliminé le gardien sans parvenir à redresser sa frappe, puis manqué le cadre sur un centre de Ballo, il était récompensé juste avant la pause. Encore servi par Ballo, il ajustait le portier suisse d’une frappe croisée (4-1, 41e).

Ballo terminait finalement le travail en fin de rencontre. Joshua Duffus obtenait un penalty à la 88e minute et l’Autrichien se chargeait de le transformer. Avec deux buts et deux passes décisives, l’ancien joueur de Wolfsberger a particulièrement soigné ses statistiques (5-1).

Teillol et Dhaoui ont marqué des points

Au-delà du score et des prestations de Breum et Ballo, Ian Cathro retiendra sans doute le comportement de plusieurs jeunes. À commencer par Tom Teillol. Pur produit du centre de formation, le latéral a été titularisé à gauche alors qu’il est droitier. Une configuration loin d’être évidente, mais il s’en est très bien sorti. Solide, appliqué et rigoureux, il a livré une prestation pleine de sérieux.

Ylies Dhaoui a lui aussi profité de l’occasion. Aligné au milieu aux côtés de Maxime Bernauer, promu capitaine en l’absence de Julien Le Cardinal, le Marocain a apporté de l’agressivité à la récupération, mais également beaucoup de calme avec le ballon. Une prestation intéressante dans un secteur où la concurrence est pourtant importante.

Marten-Chris Paalberg, qui n’avait encore jamais joué avec les Verts depuis son arrivée en raison de ses problèmes au genou, a également pu emmagasiner de précieuses minutes et participer au troisième but, même si son manque de rythme a été assez évident.

Gautier Larsonneur, lui, a disputé l’intégralité de la rencontre malgré la présence de plusieurs jeunes sur la pelouse. Battu sur la première véritable occasion suisse, le gardien stéphanois a ensuite passé un après-midi beaucoup plus tranquille.

À huit jours de la reprise de la Ligue 2 contre Rodez, l’ASSE a donc fait le plein de confiance. Cathro récupérera ses internationaux dans les prochains jours, mais certains de ceux qui sont restés à L’Étrat ont profité de cette rencontre pour lui rappeler qu’il pouvait compter sur eux. Et Teillol comme Dhaoui ont sans doute gagné le droit d’être revus. Ou en tout cas d’être suivis de plus près.