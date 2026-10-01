Ian Cathro pourrait enfin tenir le remplaçant parfait à Lucas Stassin pour l’attaque de l’ASSE.

Duffus, le joker idéal de Cathro à l’ASSE ?

L’ASSE possède peut-être déjà une partie de la réponse à ses interrogations offensives. Après le départ de Lucas Stassin, les Verts ont dû réorganiser leur attaque et laisser la part belle à ses seconds couteaux. Pour l’instant, Peuple Vert analyse que Joshua Duffus n’est pas encore un titulaire régulier. Mais ses entrées en jeu commencent sérieusement à attirer l’attention. À 21 ans, l’attaquant jamaïcain s’impose progressivement comme un profil capable de faire très mal aux défenses adverses dans les dernières minutes.

Utilisé lors des sept premières journées de Ligue 2, Joshua Duffus a principalement dû se contenter d’un rôle de remplaçant. Il totalise 172 minutes de jeu, soit environ 24 minutes par rencontre, pour un but inscrit. Son meilleur souvenir reste évidemment la victoire contre Montpellier (3-1), au cours de laquelle il a inscrit un magnifique but. Son utilisation confirme toutefois une tendance : après avoir disputé 45 minutes lors de la première journée contre Sochaux, Duffus n’a plus dépassé les 28 minutes sur une rencontre. Face à Grenoble, il a notamment été utilisé sur une courte période pour apporter sa vitesse et sa capacité à provoquer.

L’analyse Data’Scout réalisée par Peuple Vert met en évidence un profil particulièrement intéressant. Duffus se classe ainsi 6e de Ligue 2 dans le profil « Renard des Surfaces », avec un indice de 57, et 8e dans celui d’« Ailier Buteur », avec un indice de 56. Des données qui correspondent parfaitement à ce que l’attaquant montre lorsqu’il entre en jeu. Il se distingue notamment par son efficacité devant le but. Selon les données présentées par Peuple Vert, Duffus atteint le 100e centile pour les buts hors penalty ainsi que pour le sur-rendement, c’est-à-dire l’écart entre ses buts inscrits et les buts attendus. Il se situe également au 98e centile pour le nombre de buts inscrits et au 97e centile concernant le volume de tirs tentés.

Une arme pour les défenses fatiguées

C’est probablement dans ce domaine que Duffus possède son principal atout. Lorsqu’il entre en fin de match, le Jamaïcain peut profiter de la fatigue des défenseurs pour multiplier les courses et les prises d’initiative. Ses statistiques de dribbles vont dans ce sens. Il atteint le 89e centile pour les dribbles tentés, le 74e pour les dribbles réussis et surtout le 97e centile pour les fautes subies.

Autrement dit, Duffus ne se contente pas d’attendre les ballons. Il provoque. Et lorsque les adversaires commencent à manquer de fraîcheur, cette capacité peut devenir particulièrement précieuse. Sa vitesse maximale constitue également un argument important pour Ian Cathro. Duffus se situe au 87e centile dans ce domaine. Un chiffre qui explique en partie pourquoi son profil fonctionne aussi bien comme joueur d’impact.

L’attaquant peut prendre la profondeur, attaquer les espaces et provoquer des situations de un-contre-un lorsque les blocs adverses sont moins compacts. C’est exactement le type de profil qui peut permettre à l’ASSE de faire basculer une rencontre dans son dernier quart d’heure.

Duffus peut-il devenir le nouveau 9 titulaire de l’ASSE ?

Il serait évidemment prématuré de présenter Joshua Duffus comme le successeur définitif de Lucas Stassin. Pour l’instant, Ian Cathro l’utilise avant tout comme une solution offensive depuis le banc mais ses performances pourraient rapidement changer la hiérarchie.

S’il continue à afficher cette efficacité et cette capacité à peser sur les défenses, l’attaquant de 21 ans aura forcément une carte à jouer pour obtenir davantage de minutes. La concurrence et le retour des internationaux pèseront également dans les choix du staff.

Mais une chose est déjà certaine : Kilmer Sports Group semble disposer d’une arme offensive particulièrement intéressante à l’ASSE. À Duffus désormais de transformer son statut de joker en véritable candidature pour une place de titulaire.