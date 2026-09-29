Si Paulo Tavares reste le favori pour racheter le FC Nantes, plusieurs doutes continuent de l’escorter.

Le feuilleton de la vente du FC Nantes est loin d’être terminé. Alors que Waldemar Kita a confirmé l’existence de plusieurs offres, le projet porté par Paulo Tavares semble avoir pris une longueur d’avance.

Tavares toujours en pole au FC Nantes malgré les doutes

L’Équipe évoque même un processus de vente désormais bien enclenché, avec des investisseurs français et portugais autour de l’ancien intermédiaire. Mais cette piste continue de susciter de nombreuses interrogations autour du FC Nantes. Le projet de Paulo Tavares serait donc actuellement le plus avancé. Une lettre d’intention aurait notamment été signée et les discussions avec la famille Kita seraient entrées dans une phase concrète. Mais un obstacle majeur reste à régler : le prix. Les investisseurs auraient formulé une première proposition comprise entre 30 et 40 millions d’euros, tandis que Waldemar Kita réclamerait 95 millions d’euros. L’écart entre les deux parties reste donc considérable. Et même si les négociations avancent, rien n’est encore signé.

C’est précisément sur la crédibilité du projet que Romain Molina se montre particulièrement critique. Le journaliste d’investigation avait déjà réagi aux premières informations concernant Paulo Tavares, en mettant en avant ses précédentes tentatives de reprise : « Croire que l’argent va arriver miraculeusement dans un rachat mené par Paulo Tavares sachant que le processus a foiré à Saint-Etienne, Troyes et Valenciennes… Je serai très, très, très, très, très, très prudent », avait-il notamment lancé. Une mise en garde qui vise directement le parcours du potentiel repreneur. Tavares avait effectivement été associé à plusieurs projets de reprise par le passé, notamment à l’ASSE. Son projet « Panthère Noire » n’avait finalement pas abouti, Kilmer Sports Ventures ayant repris les Verts en 2024.

Le précédent raté à l’ASSE fair émerger des doutes

Et Romain Molina ne s’est pas arrêté là. Après les dernières révélations concernant le projet nantais et l’éventuelle présence de Marcelo comme ambassadeur, le journaliste a réagi très sèchement sur les réseaux sociaux avec un seul mot : « Mythomanie. » Une sortie qui vient donc jeter un nouveau doute sur certains éléments de communication autour du projet. D’autant que L’Équipe présente pourtant Paulo Tavares comme le candidat dont le dossier tient actuellement la corde, tout en soulignant que ses références peuvent poser question.

Les contours du projet ont également beaucoup évolué ces derniers jours. L’ancien joueur du Real Madrid Marcelo est notamment cité comme possible ambassadeur du FC Nantes en cas de rachat. Cyril Linette pourrait également intégrer un conseil stratégique, tandis que Fabrice Pancrate aurait servi d’intermédiaire auprès de certains investisseurs. Mais dans l’entourage nantais, la prudence reste de mise. « Rien n’est signé, il y a bien deux ou trois propositions. À ce stade, on étudie », rapporte L’Équipe. Autrement dit, malgré l’accélération du processus, le FC Nantes n’a pas encore officiellement changé de propriétaire. Et visiblement, Molina doute que cela se fasse sous la houlette de Tavares.