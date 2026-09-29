Sur le départ de l’ASSE cet été, Zuriko Davitashvili (26 ans) a digéré d’être rester dans le Forez. Les chiffres parlent plutôt en sa faveur.

Le mercato estival aurait pu se terminer autrement pour Zuriko Davitashvili. Après une saison de haute volée qui lui avait permis d’être élu meilleur joueur de Ligue 2, l’international géorgien était annoncé sur le départ de l’ASSE. Mais aucune opération n’a finalement abouti.

Davitashvili n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau à l’ASSE

Le joueur de 26 ans a donc dû se faire une raison et poursuivre l’aventure dans le Forez. Selon Peuple Vert, Davitashvili a rapidement compris qu’il devait « jouer le jeu » afin de préserver sa cote sur le marché et conserver sa place en sélection. Pour l’instant, le bilan reste contrasté. Davitashvili compte un but et deux passes décisives en Ligue 2 cette saison.

Il a notamment été décisif lors du déplacement à Dijon, avant de délivrer une nouvelle passe décisive à Dunkerque. Mais son influence dans le dernier geste demeure inférieure à celle attendue d’un joueur qui avait autant marqué les esprits la saison précédente. Son temps de jeu traduit également la concurrence instaurée par Ian Cathro. L’entraîneur écossais dispose désormais de plusieurs solutions offensives et n’hésite pas à faire évoluer sa hiérarchie en fonction des profils et des rencontres.

Une data qui change le regard sur lui

Et c’est justement dans les statistiques avancées que Davitashvili retrouve des arguments particulièrement intéressants. Selon les données Data’Scout, le Géorgien se situe au 94e centile pour les expected assists, ainsi qu’au 94e centile pour les passes quasi décisives. Il atteint même le 100e centile concernant les passes précédant l’avant-dernière passe décisive. Autrement dit, son influence ne se résume absolument pas à ses buts et ses passes décisives. Davitashvili participe à la construction des actions, trouve des joueurs dans les espaces et contribue à faire progresser le ballon. Son profil apparaît donc particulièrement créatif.

En revanche, certaines données expliquent aussi pourquoi son rendement peut frustrer. Davitashvili affiche un volume de dribbles relativement limité et un impact direct devant le but encore modeste. Il se distingue davantage par ses courses à haute intensité que par sa vitesse maximale. Ce profil tranche notamment avec celui de Thierno Ballo. L’Autrichien s’est rapidement imposé grâce à ses appels, sa profondeur, ses sprints et son efficacité devant le but. Davitashvili apporte davantage dans la construction et entre les lignes. Pour Cathro, cette différence représente surtout une richesse supplémentaire.

Son avenir à l’ASSE reste ouvert

Le véritable enjeu concerne désormais son avenir. Davitashvili possède encore une belle cote, notamment grâce à sa saison précédente et à son statut d’international géorgien. Son contrat avec l’ASSE court jusqu’en juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

S’il retrouve progressivement son influence et améliore son efficacité, sa situation pourrait donc rapidement évoluer. Un départ n’est plus d’actualité à court terme, mais une nouvelle offensive pourrait être envisagée lors d’un prochain mercato si les performances du joueur permettent à l’ASSE de valoriser son actif.