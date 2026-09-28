Stade Rennais : le verdict est tombé après la première de Lepaul

Estéban Lepaul a savouré sa première titularisation avec l’équipe de France face à la Belgique. Si l’attaquant du Stade Rennais retient une expérience très positive, l’évaluation de sa prestation se révèle nettement plus nuancée.

Lepaul a vécu une grande première avec les Bleus

On vous en parlait un peu plus tôt : Estéban Lepaul allait connaître sa première titularisation avec les Bleus face à la Belgique. L’attaquant du Stade Rennais a désormais franchi ce cap et livré ses premières impressions après cette soirée forcément particulière.

Convoqué pour la première fois en équipe de France, Lepaul a été directement lancé dans le onze de départ. Un moment fort dans sa carrière, que le Rennais a abordé sans afficher de nervosité particulière. Au micro de TF1, il a assuré s’être senti à l’aise sur le terrain malgré un environnement encore nouveau pour lui.

Une expérience jugée « très positive »

Dans sa réaction relayée par Foot Mercato, le buteur rennais a dressé un bilan satisfait de cette première : « On a fait un bon match, une bonne première, cohérente dans l’ensemble. » À titre personnel, Lepaul estime avoir vécu une expérience « très » positive.

« On a fait un bon match, une bonne première, cohérente dans l’ensemble. Honnêtement, je me sentais bien. Il y a quelques repères à prendre. » — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2104689050900984015

L’ancien Angevin n’a toutefois pas masqué le travail encore nécessaire pour trouver les bons automatismes. « On apprend à jouer avec des personnes qu’on ne connaît pas bien. Il y a quelques repères à prendre », a-t-il reconnu. Une adaptation logique pour un élément qui découvrait à la fois le groupe tricolore et ses nouveaux partenaires.

Une prestation qui n’a pas convaincu tout le monde

Le ressenti du joueur contraste cependant avec l’analyse de Foot Mercato. La rédaction du média lui a attribué la note de 4 sur 10, le plaçant parmi les joueurs les moins bien évalués de la rencontre. Une appréciation plus sévère, qui vient tempérer le bilan enthousiaste dressé à chaud par l’attaquant.

Cette note ne retire rien à la portée de l’événement pour Lepaul, mais elle montre que sa première sortie n’a pas totalement convaincu sur le plan individuel. Dans un collectif encore à apprivoiser, le Rennais a surtout insisté sur la cohérence d’ensemble plutôt que sur sa propre performance.

Des repères à construire pour l’attaquant rennais

Cette première titularisation constitue donc davantage un point de départ qu’un aboutissement. Lepaul a découvert les exigences du niveau international tout en devant rapidement comprendre les déplacements et les habitudes de joueurs avec lesquels il avait encore peu évolué.

Son discours reste lucide : le sentiment général est positif, mais les automatismes ne peuvent pas être immédiats. Après cette première expérience marquante, l’attaquant du Stade Rennais sait désormais où placer le curseur pour mieux peser lors de ses prochaines apparitions sous le maillot bleu.