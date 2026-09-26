Stade Rennais Mercato : Rennes a trouvé sa première vente de l’été 2027, jackpot en vue !

Prêté au Racing Santander, Yassir Zabiri impressionne déjà en Espagne et pourrait devenir l’une des grosses ventes du Stade Rennais à l’été 2027.

Le Stade Rennais pourrait avoir une nouvelle belle opportunité sur le marché des transferts avec Yassir Zabiri. Recruté à Famalicão l’hiver dernier pour environ 10 millions d’euros, l’attaquant marocain de 21 ans est actuellement prêté au Racing Santander, sans option d’achat.

Zabiri fait exploser sa cote en Espagne

Après un début de saison convaincant, Zabiri s’est particulièrement illustré face à Elche en inscrivant un triplé lors de la victoire de Santander (3-2). Quelques semaines plus tard, il a encore frappé avec un doublé contre Alavés, portant alors son total à cinq buts en cinq matches de Liga.

Ses performances n’ont pas tardé à dépasser les frontières espagnoles. Selon Ekrem Konur, Newcastle United et Aston Villa suivent attentivement sa progression et auraient envoyé des observateurs pour le superviser.

Rennes en position de force pour son mercato

Pour le Stade Rennais, cette situation est particulièrement intéressante. Le club breton conserve la maîtrise du dossier puisque le prêt de Zabiri court jusqu’au 30 juin 2027 et ne comporte aucune option d’achat.

Konur évoque déjà une valorisation pouvant atteindre 20 millions d’euros pour ouvrir des discussions autour de l’attaquant.

Pour Rennes, l’enjeu sera donc de suivre attentivement la progression du Marocain durant son prêt. Si Zabiri confirme ses performances en Liga, sa valeur pourrait continuer à grimper et offrir au club breton une nouvelle possibilité importante sur le marché des transferts.