Stade Rennais : Haise a écarté deux recrues !

Pour le déplacement à Lyon (4-0), Franck Haise a décidé de se passer de deux recrues estivales du Stade Rennais, Gonçalo Oliveira et Issa Soumaré.

Depuis le début de la saison, l’entraîneur du Stade Rennais, Franck Haise, n’hésite pas à écarter temporairement certains joueurs de son groupe pour les matchs. Pêle-mêle, Gonçalo Oliveira, Alidu Seidu, parti récemment à l’OGC Nice en qualité de joker, Djaoui Cissé ou encore Arnaud Nordin ont notamment été concernés par les choix du technicien rennais.

Oliveira et Soumaré pas convoqués contre l’OL !

Pour le choc face à l’Olympique Lyonnais, lourdement perdu par les Rouge et Noir (4-0), Franck Haise a cette fois décidé d’écarter deux recrues estivales. Gonçalo Oliveira a de nouveau été laissé de côté, tout comme Issa Soumaré. Arrivé libre cet été à Rennes en provenance du Havre, l’ailier gauche sénégalais ne figurait pas dans le groupe du SRFC pour le déplacement au Groupama Stadium, alors qu’il n’est pas blessé. Son absence semble donc relever d’un choix de Franck Haise.

Après des débuts encourageants sous le maillot du Stade Rennais, avec notamment deux titularisations lors des deux premières journées et une passe décisive face au Mans (3-2), l’ancien Havrais connaît une période plus délicate ces dernières semaines. Issa Soumaré a progressivement perdu du terrain dans la hiérarchie offensive jusqu’à être écarté du groupe face à l’OL. Reste désormais à savoir s’il s’agissait d’un simple avertissement de la part de Franck Haise ou si cette absence traduit une tendance plus durable pour la recrue estivale.