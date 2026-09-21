OM : le verdict est tombé pour la blessure de Paixão !

Sorti sur blessure lors du Classico entre l’OM et le PSG (1-2), Igor Paixão souffrirait d’un coup à la tête du péroné et de douleurs musculaires.

L’Olympique de Marseille retient son souffle pour Igor Paixão. Lors de la défaite des Olympiens face au Paris Saint-Germain (1-2), ce dimanche, l’ailier gauche brésilien a été contraint de céder sa place dès la 30e minute de jeu. L’ancien joueur du Feyenoord Rotterdam est mal retombé après un duel aérien avec Warren Zaïre-Emery et n’a pas été en mesure de poursuivre la rencontre. Une sortie prématurée qui suscite forcément l’inquiétude du côté de l’OM.

Genesio évoquait une torsion de la cheville pour Paixão

Sur le direct, il était difficile de déterminer si Igor Paixão avait été touché à la cheville, au mollet ou au genou droit. Présent en conférence de presse après la rencontre, Bruno Genesio a donné de premières nouvelles de son joueur et évoqué une blessure à la cheville, tout en restant prudent sur la gravité de celle-ci. « Pour Igor Paixão, je n’ai pas fait le point avec le docteur. A priori, ça serait la cheville. Petite torsion, mais je n’ai pas eu de nouvelles encore », a indiqué l’entraîneur de l’OM. Une première hypothèse qui ne correspondrait finalement pas à la nature du pépin physique du Brésilien.

Un coup à la tête du péroné et des douleurs musculaires pour Paixão

Dans un premier temps, le journaliste Adrien Pittore avait indiqué qu’Igor Paixão ne se plaignait pas de la cheville, mais du genou droit. « Contrairement à ce qui a été annoncé par Bruno Genesio en conférence de presse, Igor Paixão ne s’est pas plaint de la cheville mais du genou droit. Lors de son choc, il s’est fait longuement manipuler sur le côté externe », avait expliqué notre confrère sur X.

L’Équipe apporte désormais de nouvelles précisions sur l’état de santé de l’ailier marseillais. Igor Paixão souffrirait finalement d’un coup à la tête du péroné et se plaindrait également de douleurs musculaires. Des nouvelles plutôt rassurantes à première vue, même s’il faudra désormais surveiller l’évolution de ces douleurs pour connaître sa disponibilité pour les prochains rendez-vous de l’OM.