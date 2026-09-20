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FRANCE

OM – PSG (1-2) : les notes du Classique 

Par Bastien Aubert - 20 Sep 2026, 22:43
Le PSG a battu l'OM

En clôture de la 5e journée de Ligue 1, l’OM s’est incliné face au PSG (1-2) en lui tenant tête pendant une heure. Les notes du Classique. 

Tops 

Ferran Torres

Il n’a fallu que trois minutes à l’attaquant espagnol pour être encore décisif. Entré en jeu et alerté par un bon centre de Désiré Doué, Ferran Torres a mystifié Jeffrey De Lange de la tête (0-1, 65e). Le champion du monde a tenu son rang.

CJ Egan Riley 

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Décisif face à Doué (38e), il a alpagué le public à chaque intervention. Et il y en a eu beaucoup à son actif. Il semblait habité ce soir et a regardé les attaquants du PSG dans les yeux. Dommage que les deux parisiens arrivent dans sa zone. 

Marquinhos

Le capitaine du PSG enchaîne les buts cette saison et c’est encore lui qui délivre le club de la capitale par son audace. Après l’égalisation marseillaise, le Brésilien est aux avant-postes pour tromper De Lange en deux temps (1-2, 75e). 

Flops 

Neal Maupay 

D’abord invisible et peu touché par ses coéquipiers, l’ancien attaquant de l’ASSE a peiné à exister mais il a aussi et surtout rate deux énormes occasion en or dans la surface (37e et 62e). Sans cela, le match aurait sans doute tourné dans l’autre sens…

Kvicha Kvaratskhelia 

Le possible futur Ballon d’Or n’était pas en jambes au Vélodrome. Bien pris par la tenaille Weah-Harit, le Géorgien a multiplié les mauvais choix et n’a fait quasiment aucune différence. Remplacé par Ferran Torres (59e), décisif.

Timothy Weah

Encore peu fringant ce soir, le capitaine de l’OM a d’abord bien contenu Kvara avant de plonger à l’heure de jeu. Pire, Timothy Weah a même écopé d’un deuxième carton jaune pour laisser ses coéquipiers à 10 à 1-2. Un cauchemar. 

Igor Paixao

Sans idée et incapable de passer Warren Zaïre-Emery, Igor Paixao s’est même blessé à la demi-heure de jeu. Une mauvaise nouvelle plus qu’un flop. 

Les notes du Classique : 

OM : De Lange 5 – Weah 2, Egan-Riley 6, Aguerd 5, Emerson 4 – Abdelli 5, Hojbjerg 5, Harit 4 – Paixao (non noté), Gouiri 5, Maupay 1.

PSG : Safonov 5 – Zaïre-Emery 5, Marquinhos 7, Pacho 6, Mendes 4 – Vitinha 5, Neves 5, Ruiz 5 – Dembélé 4, Kvaratskhelia 3, Doué 6.

Bastien Aubert, au Vélodrome 

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