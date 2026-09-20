RC Lens : gros coup dur pour Risser avant le rassemblement des Bleus

Robin Risser ne rejoindra finalement pas les Bleus pour le prochain rassemblement, le gardien du RC Lens étant diminué physiquement.

Mauvaise nouvelle pour le RC Lens et Robin Risser. Appelé par Zinédine Zidane pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, le gardien lensois ne participera finalement pas au stage des Bleus.

La Fédération française de football a annoncé ce dimanche le forfait de Risser. Amoindri physiquement, le portier de 21 ans a été écarté après un échange entre les staffs médicaux de l’équipe de France et du RC Lens. Il ne disputera donc pas les quatre rencontres prévues avec les Bleus sur cette période internationale.

Une absence qui tombe mal pour le Lensois

Cette convocation représentait une nouvelle étape importante pour Risser, qui s’était imposé comme l’un des gardiens suivis de près par le staff tricolore. Le portier artésien avait notamment été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026.

Pour le RC Lens, cette situation constitue surtout un coup dur, même si une longue trêve se profile. Le club devra désormais surveiller l’évolution physique de son gardien afin qu’il puisse retrouver rapidement l’intégralité de ses moyens.

Jean Butez appelé pour le remplacer

Pour pallier le forfait du Lensois, Zinédine Zidane a décidé de faire appel à Jean Butez, le gardien français de Côme. Il s’agira de sa première convocation avec l’équipe de France A.

Risser devra donc patienter avant de retrouver les Bleus. Une déception pour le gardien du RC Lens, mais aussi une décision prise en concertation avec le club afin de ne pas prendre de risque avec son état physique.