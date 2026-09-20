FC Nantes : la condition indispensable pour une vente du club fixée par les Kita ?

Alors que le FC Nantes espère retrouver les sommets du classement, la question d’une vente du club par les Kita pourrait être étroitement liée à ses performances sportives.

Le FC Nantes peut-il profiter d’une bonne dynamique sportive pour accélérer sa vente ? C’est en tout cas le souhait formulé par certains supporters nantais. Sur X, certains supporters estiment qu’un retour dans le Top 5 avant la trêve hivernale, accompagné d’une vente rapide du club, constituerait un scénario idéal.

Une projection immédiatement mise en doute par un autre supporter. « Parce que, si tu reviens dans le top 5, tu penses naïvement que les Kita vont vendre le club ? ».

Une vente en cas de top 5 ?

La question a alors été directement soumise à David Phelippeau. Le journaliste, qui suit de près l’actualité du FC Nantes, a simplement répondu : « Oui ».

Une réponse particulièrement intéressante alors que le dossier de la vente du FC Nantes occupe actuellement une place importante dans l’actualité du club. Waldemar Kita a lui-même confirmé ces dernières semaines avoir trois propositions de rachat sur la table.

Le propriétaire nantais a également expliqué qu’il n’était pas pressé de conclure et qu’il souhaitait avant tout que l’opération soit réalisée dans de bonnes conditions.

Le sportif et la vente du FC Nantes, deux dossiers liés ?

La réponse de Phelippeau intervient donc dans un contexte particulier. Le FC Nantes évolue désormais en Ligue 2 et la situation sportive pourrait naturellement peser dans les discussions autour du club. De son côté, Waldemar Kita a récemment ouvert beaucoup plus clairement la porte à un départ après près de vingt ans à la tête du FCN.

Reste désormais à savoir si une éventuelle remontée au classement et un retour dans le Top 5 pourraient réellement modifier le calendrier de cette vente. Pour David Phelippeau, en tout cas, le fait que Nantes retrouve le haut du classement ne serait pas forcément incompatible avec un départ des Kita. En tout cas, à la trêve, le FCN pointe à la 15e de L2… à 3 points seulement du top 5 !