FC Nantes : après Boulogne, Poirier pointe un gros problème et fait taire les supporters

Après la victoire arrachée à Boulogne (1-2), Grégory Poirier a pointé la crispation de son équipe tout en assumant pleinement son choix de titulariser Ignatius Ganago, au grand dam des suppoters avant la rencontre.

Le FC Nantes peut enfin souffler. Ce samedi, les Canaris ont arraché une précieuse victoire sur la pelouse de l’US Boulogne (1-2), lors de la 7e journée de Ligue 2. Un succès acquis dans les dernières secondes grâce à un penalty de Thomas Robinet (90e+8), qui permet aux Nantais de quitter la dernière place du classement.

Au coup de sifflet final, Grégory Poirier n’a pas caché son soulagement. Conscient de l’urgence comptable, le nouvel entraîneur nantais sait néanmoins que son équipe est encore loin d’avoir réglé tous ses problèmes. « Elle fait vraiment du bien, c’est le bon moment avant la trêve internationale. On a besoin de points, tout simplement », a-t-il confié au micro de beIN Sports.

Le technicien a toutefois tenu à tempérer les espoirs après ce deuxième succès en quatre matchs sur le banc nantais : « Ce n’est qu’un match, attention, je ne dis pas qu’on est sortis complètement [de cette zone]. »

Grégory Poirier déplore une équipe trop crispée

Malgré les trois points, le contenu de la rencontre n’a pas totalement convaincu l’entraîneur du FC Nantes. Peu inspirés en première période, les Canaris ont ensuite laissé Boulogne revenir au score, trois minutes seulement après l’ouverture du score d’Ignatius Ganago (49e).

Pour Grégory Poirier, le manque de sérénité de son groupe reste un véritable problème. « On est vraiment crispés, c’est impressionnant. Je connais mon équipe, je la vois tous les jours. Évidemment, l’adversité et les contextes sont différents des séances d’entraînement. Mais pour l’instant, on est très crispés », a-t-il regretté.

Le coach nantais a également identifié plusieurs axes de progression, notamment dans l’utilisation de la profondeur et l’animation offensive. « On aurait dû mieux jouer les coups en première mi-temps : malgré la crispation, on a beaucoup de boulevards. On aurait dû mieux jouer dans la profondeur », a-t-il analysé, avant d’insister sur le manque de centres pour alimenter Thomas Robinet.

Ganago récompensé, Poirier assume son choix

L’autre satisfaction de l’après-midi concerne Ignatius Ganago. Titularisé malgré son erreur face à Sochaux la semaine précédente, l’attaquant camerounais a ouvert le score pour les Canaris. Un choix très critiqué par les supporters avant le coup d’envoi, mais assumé par Grégory Poirier, qui a tenu à défendre son joueur après cette prestation décisive.

« Après l’erreur de la semaine dernière, il fallait le mettre, et il a su répondre présent sur ce face-à-face », a souligné l’entraîneur.

Si cette victoire permet au FC Nantes de retrouver un peu d’air au classement, Grégory Poirier sait que le chantier reste important. Avant la reprise du championnat, les Canaris vont devoir profiter de la trêve internationale pour gagner en confiance, en maîtrise et en efficacité.