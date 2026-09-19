À LA UNE DU 19 SEP 2026
[18:40]OM : une décision inattendue tombe juste avant le Classique face au PSG
[18:20]RC Lens : après Monaco, Thauvin a régalé en renouant avec l’OM !
[18:00]PSG : une énorme bombe éclate avant le Classique face à l’OM
[17:40]OM : Gomes ciblé, Genesio poussé à changer toute l’équipe contre le PSG !
[17:20]ASSE : avant Metz, le voile est levé sur un secret bien gardé de Cathro !
[17:00]Stade Rennais : Samba recalé par Zidane en équipe de France, il sait pourquoi !
[16:40]RC Lens : double mauvaise nouvelle pour Cahuzac après Monaco
[16:20]OM : Genesio a déjà la recette magique pour faire tomber le PSG et répond cash aux supporters
[16:02]US Boulogne – FC Nantes (1-2) : les Canaris arrachent la victoire, les tops et flops
[15:40]ASSE : Horneland jette un froid sur les débuts de Cathro à Saint-Étienne

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais : Samba recalé par Zidane en équipe de France, il sait pourquoi !

Par William Tertrin - 19 Sep 2026, 17:00
Brice Samba (Stade Rennais)

Absent de la première liste de Zinédine Zidane, Brice Samba voit sa place chez les Bleus fragilisée, alors que le sélectionneur mise sur Guillaume Restes.

Le coup est tombé pour Brice Samba. Le gardien du Stade Rennais ne figure pas dans la première liste de Zinédine Zidane, dévoilée vendredi. Après avoir été le numéro 2 de Mike Maignan lors de la Coupe du monde, l’international français perd sa place au profit de Guillaume Restes, 21 ans. Un choix qui interroge sur l’avenir du portier rennais en équipe de France.

Brice Samba ne correspond pas au profil recherché par Zidane

Selon les informations de L’Équipe, le staff des Bleus ne percevait pas Brice Samba comme un gardien idéal pour occuper le rôle de doublure. Malgré son expérience internationale, le Rennais ne semble donc pas avoir convaincu le nouvel encadrement tricolore.

Zinédine Zidane a finalement retenu Mike Maignan, Guillaume Restes et Robin Risser pour ce premier rassemblement. Une orientation qui laisse apparaître une volonté de miser sur des gardiens capables de s’inscrire dans le nouveau cycle des Bleus.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par 438 000 supporters Article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →

Un nouveau défi pour le gardien du Stade Rennais

À 21 ans, Guillaume Restes bénéficie de la confiance du sélectionneur et de Fabien Barthez, nouvel entraîneur des gardiens. Le Toulousain, qui découvre la sélection A, profite ainsi d’une opportunité importante dans la hiérarchie française.

Pour Brice Samba, cette absence constitue un premier avertissement. Le portier rennais devra continuer à répondre présent en club s’il souhaite retrouver les Bleus. Si cette première liste ne ferme pas définitivement la porte à un retour, elle confirme que son statut de doublure n’est plus acquis.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot