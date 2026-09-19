Stade Rennais : Samba recalé par Zidane en équipe de France, il sait pourquoi !

Absent de la première liste de Zinédine Zidane, Brice Samba voit sa place chez les Bleus fragilisée, alors que le sélectionneur mise sur Guillaume Restes.

Le coup est tombé pour Brice Samba. Le gardien du Stade Rennais ne figure pas dans la première liste de Zinédine Zidane, dévoilée vendredi. Après avoir été le numéro 2 de Mike Maignan lors de la Coupe du monde, l’international français perd sa place au profit de Guillaume Restes, 21 ans. Un choix qui interroge sur l’avenir du portier rennais en équipe de France.

Brice Samba ne correspond pas au profil recherché par Zidane

Selon les informations de L’Équipe, le staff des Bleus ne percevait pas Brice Samba comme un gardien idéal pour occuper le rôle de doublure. Malgré son expérience internationale, le Rennais ne semble donc pas avoir convaincu le nouvel encadrement tricolore.

Zinédine Zidane a finalement retenu Mike Maignan, Guillaume Restes et Robin Risser pour ce premier rassemblement. Une orientation qui laisse apparaître une volonté de miser sur des gardiens capables de s’inscrire dans le nouveau cycle des Bleus.

Un nouveau défi pour le gardien du Stade Rennais

À 21 ans, Guillaume Restes bénéficie de la confiance du sélectionneur et de Fabien Barthez, nouvel entraîneur des gardiens. Le Toulousain, qui découvre la sélection A, profite ainsi d’une opportunité importante dans la hiérarchie française.

Pour Brice Samba, cette absence constitue un premier avertissement. Le portier rennais devra continuer à répondre présent en club s’il souhaite retrouver les Bleus. Si cette première liste ne ferme pas définitivement la porte à un retour, elle confirme que son statut de doublure n’est plus acquis.