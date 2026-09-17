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FRANCE

Stade Rennais : pluie de mauvaises nouvelles pour Haise avant l’OL 

Par Bastien Aubert - 17 Sep 2026, 15:00
Franck Haise (Stade Rennais)

Bougé par le Sturm Graz (0-0) mercredi pour ses débuts en Ligue Europa, le Stade Rennais a affiché des faiblesses criantes avant d’affronter l’OL en Ligue 1.

Le Stade Rennais n’a pas vraiment rassuré avant de retrouver la Ligue 1. Accroché par Sturm Graz mercredi soir pour son entrée en lice en Ligue Europa (0-0), le club breton a affiché plusieurs limites inquiétantes avant la réception de l’OL.

Le résultat n’est pas immonde mais le contenu pose davantage de questions. Face à une équipe autrichienne qui a longtemps mis le Stade Rennais en difficulté, les hommes de Franck Haise ont manqué de maîtrise et d’efficacité dans le jeu.

Le contenu du Stade Rennais inquiète 

Un constat également relevé par Florent Gautreau sur les ondes de RMC Sport. « Si tu fais le bilan par bouts de matches, c’est plus compliqué que ce que les résultats ne laissent paraître. En regardant le contenu, tu as toujours des questions », a analysé le journaliste. Autre statistique révélatrice : ce match nul et vierge face à Sturm Graz constitue le premier 0-0 du Stade Rennais en Coupe d’Europe depuis près de quinze ans.

Il fallait en effet remonter au 30 novembre 2011 pour retrouver la trace d’un score de 0-0 du club breton sur la scène européenne. À l’époque, le SRFC avait partagé les points avec l’Udinese en Ligue Europa. Une longue attente qui témoigne aussi des difficultés offensives affichées par les Bretons en Autriche.

Haise toujours à la recherche d’une victoire en Coupe d’Europe

Avant l’OL, la série personnelle de Haise n’est pas davantage rassurante. L’entraîneur rennais reste sur 17 matches consécutifs sans victoire avec ses différentes équipes, Lens, Nice puis le Stade Rennais, pour un bilan de 12 défaites et 5 matches nuls. 

Pour retrouver la trace d’une victoire européenne d’une équipe dirigée par Haise, il faut même remonter au mois de décembre 2023. Son RC Lens s’était alors imposé 2-1 face au Séville FC. Le contexte sera donc particulièrement scruté avant la prochaine journée de Ligue 1.  L’Olympique Lyonnais est prévenu : le Stade Rennais aura besoin de beaucoup plus de garanties pour éviter une nouvelle désillusion.

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