Flashback, il y a un an : OL–Stade Rennais : l’arbitrage qui faisait enrager Lyon… et la page vraiment tournée ?

Il y a un an, l’OL vivait une soirée de frustration à Rennes, victime d’une erreur arbitrale reconnue. Aujourd’hui, alors que la tempête semble derrière, la cicatrice de ces soirs brûlants rappelle le chemin parcouru depuis.

Le soir où l’OL s’était senti floué

Le 15 septembre 2025, l’actualité lyonnaise était en ébullition. Revenus de Rennes avec une défaite 1-3, les Gones ne digéraient ni le score, ni les décisions arbitrales. Au cœur de la polémique, une semelle dangereuse d’Anthony Rouault sur Khalis Merah, passée sous le radar de l’arbitre Buquet et non signalée par la VAR, Stéphanie Frappart. L’OL, alors mené par Corentin Tolisso, avait ouvert la marque avant de s’écrouler à dix contre onze après l’expulsion de Tyler Morton, jugée sévère. Le lendemain, la commission arbitrale avait officiellement reconnu l’erreur : Rouault aurait dû être expulsé. Sans changer le résultat, ce verdict avait conforté le sentiment d’injustice des supporters, persuadés que la rencontre avait basculé sur une faute de jugement. La colère grondait dans le Rhône, alimentée par des regrets sur la gestion du match et sur l’incapacité du club à inverser la tendance dans les moments chauds.

Un an après, l’OL s’est-il vraiment apaisé ?

Douze mois plus tard, l’atmosphère a changé. L’OL ne vibre plus autour d’un scandale arbitral, mais autour d’un projet stable et d’un collectif qui a retrouvé des couleurs. Sous la houlette de Paulo Fonseca, le club affiche des ambitions européennes malgré la récente frustration de l’élimination en Ligue des champions. Les Gones restent invaincus en Ligue 1 et s’apprêtent à lancer leur campagne de Ligue Europa avec un groupe renforcé, où la cohésion semble primer. Les débats ne portent plus sur les erreurs des arbitres ni sur un sentiment de malchance, mais sur l’efficacité offensive ou la gestion de l’effectif, preuve d’un club tourné vers l’avenir. Bien sûr, la partition n’est pas parfaite : le récent 0-0 à Paris a souligné les progrès à faire devant le but. Mais l’OL n’est plus dans la plainte, il avance. La page des polémiques arbitrales, qui avait tant secoué Décines il y a un an, paraît aujourd’hui tournée au profit d’une dynamique de travail et de résultats. Un contraste qui en dit long sur la maturité retrouvée du vestiaire lyonnais. Reste à voir si, face à Rennes ou ailleurs, les soirs de frustration appartiendront vraiment au passé…