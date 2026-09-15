L’OL va lancer sa campagne de Ligue Europa avec un déplacement à Anderlecht (mercredi, 21h) avec une équipe remaniée.

L’OL doit déjà tourner la page. Après son élimination en barrages de Ligue des champions face à Fenerbahçe, le club rhodanien va découvrir la Ligue Europa avec un déplacement à Anderlecht. Un rendez-vous important pour lancer une nouvelle aventure européenne, mais aussi une occasion pour Paulo Fonseca de redistribuer les cartes. Car le calendrier lyonnais ne laisse aucun répit.

Descamps titulaire dans les buts de l’OL ?

Les Lyonnais restent invaincus en Ligue 1, mais leur dernière sortie contre le Paris FC a laissé quelques regrets. Accrochés 0-0 au stade Jean-Bouin, les hommes de Fonseca ont surtout affiché d’importantes lacunes dans le secteur offensif. L’OL n’a pas encaissé de but, mais son incapacité à véritablement inquiéter le Paris FC a forcément interpellé. Depuis ce déplacement, le staff lyonnais a donc rapidement remis l’accent sur l’efficacité. Les joueurs se sont entraînés dimanche après-midi puis lundi matin, avec notamment une séance spécifique consacrée au travail devant le but. Un domaine que Fonseca veut clairement améliorer avant la suite de la saison.

Le premier changement pourrait intervenir dans les buts. Selon L’Équipe, Rémy Descamps pourrait être titularisé face à Anderlecht. Une décision qui s’inscrirait dans la volonté de Paulo Fonseca de faire participer l’ensemble de son groupe et de gérer au mieux les échéances rapprochées. Le Portugais avait déjà appliqué cette méthode lors des rencontres de championnat qui avaient entouré la double confrontation contre Fenerbahçe. Cette fois encore, le coach pourrait donc offrir du temps de jeu à plusieurs joueurs moins sollicités.

Nakamura attendu sur le côté gauche

Autre changement possible : Keito Nakamura. L’ailier japonais pourrait être aligné sur le flanc gauche de l’attaque de l’OL. Une titularisation qui permettrait à Fonseca de donner du temps de jeu à un joueur capable d’apporter davantage de percussion et de profondeur. Le secteur offensif lyonnais a justement été l’un des principaux sujets d’interrogation après le match nul contre le Paris FC. Nakamura pourrait donc avoir une belle carte à jouer. Le turnover ne devrait pas s’arrêter là.

Clinton Mata pourrait lui aussi bénéficier de cette rotation et retrouver davantage de temps de jeu. Le défenseur représente une solution expérimentée pour Fonseca, notamment dans une période où l’entraîneur doit gérer l’enchaînement des rencontres. Et le calendrier va rapidement devenir très exigeant. Après Anderlecht, Lyon recevra en effet le Stade Rennais dès samedi soir à 20h45 en Ligue 1. Impossible donc pour Fonseca de demander aux mêmes joueurs de tout enchaîner et certains remplaçants pourraient profiter de cette soirée européenne pour marquer des points.