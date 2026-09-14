OL : avant le Stade Rennais, Fonseca tient un argument en or pour prolonger à Lyon

Critiqué après le match nul décevant contre le Paris FC (0-0), Paulo Fonseca peut pourtant s’appuyer sur un début de saison statistiquement très solide avant la réception du Stade Rennais (samedi, 20h45).

L’OL n’a pas forcément séduit contre le Paris FC. Accrochés (0-0) au stade Jean-Bouin, les Lyonnais ont livré une prestation loin d’être parfaite, sans parvenir à imposer leur rythme ni à faire suffisamment mal offensivement. Forcément, les critiques ont rapidement fleuri autour du jeu proposé par Paulo Fonseca. Mais avant la réception du Stade Rennais, samedi soir à Décines, le technicien portugais peut rappeler une réalité difficile à contester : son OL prend des points.

L’Ol invincible, il faut remonter à Bosz pour voir ça

Avec deux victoires, un nul et une défaite depuis le début du championnat, Lyon affiche huit points après quatre journées. Soit une moyenne de deux points par match. Un rythme qui permet actuellement aux Lyonnais de rester au contact du podium. Le LOSC, l’AS Monaco et le Stade Rennais sont les trois seules équipes à compter dix points à ce stade du championnat. Le contenu peut donc encore faire débat, mais les résultats, eux, plaident clairement en faveur de Fonseca. Et cette dynamique prend encore davantage de valeur lorsqu’on regarde les dernières saisons lyonnaises.

L’OL n’avait effectivement plus connu une telle invincibilité lors de ses quatre premières journées depuis la saison 2022-2023. À l’époque, Peter Bosz avait également permis à Lyon de rester invaincu lors des quatre premières rencontres de championnat. Mieux encore, le technicien néerlandais avait prolongé cette série jusqu’à la cinquième journée, avec un bilan particulièrement intéressant de 13 points sur 15 possibles.

La chute était ensuite intervenue contre Lorient dans un match en retard correspondant initialement à la deuxième journée. Fonseca n’en est évidemment pas encore là. Mais la comparaison montre que le début de saison lyonnais mérite d’être regardé avec davantage de recul.

Rennes, le vrai test qui arrive

L’élimination en barrage de Ligue des champions contre Fenerbahçe a forcément laissé des traces. Elle a également renforcé les interrogations autour de Fonseca et de sa capacité à faire franchir un cap à l’OL. Mais Lyon a rapidement réagi en championnat.

Après cette désillusion européenne, le club aurait pu complètement s’écrouler. Cela n’a pas été le cas. Les Lyonnais ont continué à prendre des points et restent parfaitement placés dans le haut du classement. C’est précisément cet élément qui pourrait compter dans la réflexion des dirigeants. La réception du Stade Rennais constituera toutefois un rendez-vous beaucoup plus révélateur.

Rennes fait partie des équipes actuellement installées dans le haut du classement avec dix points et représente donc un adversaire direct. Ce match permettra surtout de mesurer la capacité de l’OL à rivaliser avec une formation ambitieuse et à produire davantage de jeu dans un contexte où Fonseca sera forcément attendu au tournant. Trois jours seulement après son entrée en lice en Ligue Europa, la gestion du groupe sera également scrutée.

Un argument en or pour prolonger ?

Fonseca possède donc déjà un argument particulièrement solide pour défendre son bilan. Deux points par match après quatre journées, une invincibilité retrouvée en championnat et une place dans le haut du classement : difficile de parler d’un début de saison raté. Certes, les adversaires rencontrés jusqu’ici peuvent relativiser cette performance.

Et le contenu contre le Paris FC a rappelé que l’OL devait encore progresser. Mais si les résultats continuent de suivre, le dossier de la prolongation pourrait rapidement devenir beaucoup plus favorable à Paulo Fonseca. Les dirigeants lyonnais semblent en tout cas apprécier son travail.

Et une victoire contre Rennes permettrait au Portugais de transformer son argument statistique en véritable dynamique. À lui désormais de confirmer sur le terrain.