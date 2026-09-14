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FRANCE

ASSE : deux Verts se disputent un premier trophée

Par Fabien Chorlet - 14 Sep 2026, 19:15
Jakob Breum et Irvin Cardona (ASSE)

Jakob Breum et Irvin Cardona font partie des nommés pour remporter le trophée de joueur du mois d’août en Ligue 2.

Les nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur du mois d’août en Ligue 2 sont connus. Deux joueurs de l’AS Saint-Étienne font partie des trois nominés : Jakob Breum et Irvin Cardona. Ibrahima Baldé, qui a depuis quitté Rodez pour rejoindre Lorient, est le troisième nommé.

Des statistiques impressionnantes en août pour Breum et Cardona

Avec quatre victoires de l’ASSE en autant de journées au mois d’août, il était évident qu’un ou plusieurs Stéphanois allaient être nommés pour ce trophée honorifique. Ce sont donc Jakob Breum et Irvin Cardona qui ont été récompensés pour leur excellent début de saison avec les Verts.

Arrivé cet été dans le Forez, Jakob Breum a rapidement montré toutes ses qualités, totalisant deux buts et deux passes décisives au mois d’août. De son côté, Irvin Cardona, qui sort d’une saison 2025-2026 compliquée, renaît de ses cendres en ce début d’exercice avec quatre buts inscrits et deux passes décisives délivrées en août.

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