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FRANCE

ASSE : coup dur pour Cathro, un absent inattendu à Dunkerque

Par William Tertrin - 12 Sep 2026, 20:20
Mahmoud Jaber sous le maillot de l'ASSE

Mahmoud Jaber ne figure finalement pas dans le groupe de l’ASSE pour affronter Dunkerque ce samedi soir, alors que son retour était espéré.

Coup dur de dernière minute pour l’ASSE. Alors que Mahmoud Jaber était attendu dans le groupe stéphanois pour le déplacement à Dunkerque, le milieu de terrain ne participera finalement pas à la rencontre de Ligue 2.

Le onze de départ de l’ASSE reste inchangé, tout comme la composition du banc. Une seule modification intervient toutefois : Mahmoud Jaber n’est finalement pas dans le groupe, et c’est Lucas Lavallée qui prend sa place sur le banc.

Le retour de Jaber encore repoussé

Cette absence constitue forcément une petite déception pour le joueur et le staff stéphanois. Après une longue période éloigné des terrains, Mahmoud Jaber avait progressivement repris l’entraînement collectif avec ses coéquipiers. Il était d’ailleurs sur le banc face à Montpellier la semaine dernière.

Pour ce déplacement à l’USL Dunkerque, l’ASSE devra donc encore patienter avant de retrouver Mahmoud Jaber en compétition.

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