Pas assuré de débuter la rencontre entre Dunkerque et l’ASSE (samedi, 20h), Zuriko Davitashvili (25 ans) pourrait pourtant retrouver un visage familier dans le Nord.

L’ASSE poursuit son excellent début de saison et se prépare à un nouveau déplacement dans le Nord. Après plusieurs semaines particulièrement positives, les Verts veulent continuer sur leur lancée face à Dunkerque (samedi, 20h).

Un arbitre que Davitashvili connaît bien

Pour cette rencontre, Zuriko Davitashvili n’est toutefois pas assuré de débuter. Le Géorgien de 25 ans reste malgré tout au cœur d’une statistique intéressante avant ce rendez-vous. Faouzi Benchabane dirigera en effet pour la cinquième fois de sa carrière une rencontre de Ligue 2 impliquant l’ASSE. Et son historique avec les Stéphanois est plutôt équilibré. Avec cet arbitre, les Verts se sont imposés à deux reprises, ont obtenu un match nul et se sont inclinés deux fois. Le bilan est donc loin d’être parfait, mais une rencontre en particulier retiendra l’attention de Davitashvili.

Lors de la victoire de l’ASSE à Guingamp en février dernier, Zuriko Davitashvili avait été le grand artisan du succès stéphanois. L’international géorgien avait inscrit un doublé permettant aux Verts de repartir avec les trois points. Une performance forcément marquante pour le joueur, qui retrouvera donc samedi l’arbitre de cette rencontre. Un petit signe positif alors que son statut dans le onze de départ n’est pas encore totalement établi.

Davitashvili veut retrouver une place de titulaire à l’ASSE

L’historique complet de l’ASSE avec Benchabane permet cependant de relativiser. Les Verts avaient d’abord battu Niort en avril 2023 grâce notamment à un doublé d’Ibrahima Wadji. Quelques mois plus tôt, en décembre 2022, ils s’étaient en revanche inclinés à Annecy. Même scénario en novembre 2023 contre Pau, avant le match nul concédé face à Grenoble un an plus tard. Puis est donc venue la victoire à Guingamp, avec le fameux doublé de Davitashvili. Le bilan avant Dunkerque est ainsi de deux victoires, un nul et deux défaites.

Pour le Géorgien, cette rencontre pourrait surtout être l’occasion de retrouver une place importante dans le dispositif d’Ian Cathro. La concurrence est particulièrement forte cette saison, avec plusieurs joueurs capables de débuter. Notamment Jakob Breum. Davitashvili reste néanmoins un élément expérimenté et décisif, comme l’a encore montré son doublé à Guingamp sous les yeux de Faouzi Benchabane. Son profil technique et sa capacité à faire la différence dans les trente derniers mètres constituent toujours des arguments importants.

L’ASSE veut poursuivre son sans-faute

Au-delà du cas Davitashvili, les Verts veulent surtout continuer leur formidable dynamique. Après cinq victoires consécutives et un début de saison particulièrement impressionnant, l’ASSE aborde ce déplacement avec une vraie confiance. Dunkerque représente toutefois un nouveau test pour les hommes de Cathro.

Le rendez-vous de samedi permettra également de voir si Davitashvili retrouve une place dans le onze ou s’il doit une nouvelle fois se contenter d’un rôle de joker. Une chose est certaine : le Géorgien possède déjà un souvenir très positif d’un match arbitré par Benchabane. Et les supporters stéphanois ne demanderont évidemment qu’à voir l’histoire se répéter.