Pronostic RC Strasbourg – AS Monaco : le leader va-t-il tomber à Strasbourg ?

Voici l’analyse complète du match de la quatrième journée de Ligue 1 entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco, ainsi que notre pronostic de la rencontre.

L’AS Monaco se déplace ce samedi (17h15) sur la pelouse du RC Strasbourg, pour le compte de la quatrième journée de Ligue 1. Auteur de trois victoires en autant de matchs, dont une dernière face au Paris Saint-Germain (1-2), l’ASM occupe seule la tête du classement avec neuf points. De son côté, le RCSA pointe à la sixième place et reste sur deux succès consécutifs.

Ligue 1 – RC Strasbourg vs AS Monaco

Samedi 12 septembre 2026 · 20h45 · Stade de la Meinau

RC Strasbourg : le Racing s’est parfaitement relevé

La saison avait pourtant très mal commencé pour le RC Strasbourg. Pour leur première sortie en championnat, les Alsaciens avaient subi une lourde défaite sur la pelouse de l’Olympique de Marseille (4-0). Un revers qui pouvait laisser craindre un début d’exercice compliqué.

Mais la réaction strasbourgeoise a été immédiate. Pour ses retrouvailles avec la Meinau, le Racing est parvenu à faire tomber le RC Lens (2-1) et à débloquer son compteur. Une première victoire importante qui a visiblement libéré les Alsaciens.

Strasbourg a enchaîné dimanche dernier en allant largement s’imposer sur la pelouse de Troyes (2-6). Avec huit buts inscrits lors de ses deux dernières rencontres, le RCSA a complètement changé de visage offensivement et aborde donc la réception du leader avec beaucoup plus de certitudes.

Les Strasbourgeois devront néanmoins afficher davantage de solidité derrière. Ils ont déjà encaissé sept buts depuis le début de la saison et n’ont toujours pas réalisé le moindre clean sheet. Face à une formation monégasque qui vient de battre successivement Marseille et le PSG sans jamais être menée, la marge d’erreur sera particulièrement réduite.

AS Monaco : trois matchs et trois victoires pour le leader

Difficile d’imaginer meilleur départ pour l’AS Monaco. Après trois journées, le club de la Principauté est la seule formation de Ligue 1 à avoir réalisé un sans-faute et occupe logiquement seul la première place du classement avec neuf points.

Les Monégasques avaient commencé leur saison par un court succès sur la pelouse du Havre (0-1). Sans forcément briller, ils avaient déjà montré leur capacité à faire la différence et à conserver un avantage jusqu’au coup de sifflet final.

L’ASM a ensuite passé un premier véritable test avec la réception de l’Olympique de Marseille. Face à un concurrent direct dans la course aux premières places, Monaco s’est imposé 2-0 et a confirmé son excellent début de championnat.

Mais c’est surtout vendredi dernier que les hommes de la Principauté ont frappé un grand coup. En déplacement au Parc des Princes, ils sont parvenus à faire tomber le Paris Saint-Germain (1-2). Une troisième victoire en trois journées qui leur permet d’arriver à Strasbourg avec le plein de confiance.

Monaco affiche également une belle solidité depuis la reprise avec seulement un but encaissé en trois rencontres. L’ASM possède donc pour le moment un équilibre que Strasbourg n’a pas encore totalement trouvé. Reste à confirmer loin du Rocher face à une équipe alsacienne qui vient d’inscrire huit buts en deux matchs.

Les confrontations entre les deux équipes

Les dernières rencontres entre le RC Strasbourg et l’AS Monaco ont réservé quelques scénarios particulièrement spectaculaires. Et les Monégasques gardent notamment un très mauvais souvenir de leur dernier déplacement à la Meinau.

Le 17 mai dernier, lors de l’ultime journée de Ligue 1, Strasbourg s’était imposé au terme d’un match complètement fou (5-4). Neuf buts avaient été inscrits lors d’une rencontre où les deux défenses avaient été mises à rude épreuve.

Quelques mois plus tôt, le Racing avait déjà dominé Monaco à la Meinau, cette fois en Coupe de France (3-1). Strasbourg reste donc sur deux victoires consécutives à domicile face au club de la Principauté.

L’ASM avait en revanche remporté leur premier duel de la saison dernière au Stade Louis-II (3-2). Les trois dernières confrontations entre les deux formations ont ainsi produit 18 buts, soit une moyenne de six réalisations par match. Une statistique qui promet encore une rencontre intéressante ce samedi.

Les compos probables

La compo probable du RC Strasbourg : Jörgensen – Antwi, Mitchell, Doukouré, Oso – Diop, Sousa – Yassine, Reyna, Nanasi – Ortega.

Absents : Panichelli, Godo (blessés, reprise).

Incertains : Oyedele, Washington (blessés, reprise).

La compo probable de l’AS Monaco : Hradecky – Vanderson, Sané, Dier, Nazinho – Coulibaly, Camara, Zakaria, Idumbo – Brunner, Abline.

Absents : Salisu, Balogun (blessés, reprise).

Incertains : Fati (reprise), Golovin (instance de départ).

Les joueurs à suivre

Gessime Yassine (RC Strasbourg) : L’ailier strasbourgeois sera l’une des principales armes offensives du Racing pour tenter de déstabiliser la défense monégasque. Sa percussion et sa capacité à provoquer dans les derniers mètres pourraient être précieuses dans une rencontre où Strasbourg ne devrait pas hésiter à se projeter vers l’avant devant son public.

Aleksandr Golovin (AS Monaco) : Dans une équipe monégasque privée ou susceptible d’être privée de plusieurs éléments offensifs, l’international russe devrait une nouvelle fois occuper un rôle important dans l’animation. Son expérience, sa qualité technique et sa capacité à faire la différence aux abords de la surface pourraient peser face à une défense strasbourgeoise qui a déjà encaissé sept buts en trois journées.

Les tendances de cotes : Monaco favori à la Meinau

Issue Cote indicative Probabilité implicite Tendance Victoire Strasbourg (1) ≈ 3,15 ≈ 32 % Strasbourg outsider Match nul (X) ≈ 3,70 ≈ 27 % Scénario possible Victoire Monaco (2) ≈ 2,08 ≈ 48 % Monaco favori

Malgré l’avantage du terrain pour Strasbourg, les bookmakers donnent leur préférence à l’AS Monaco. La victoire du leader se situe autour de 2,08, tandis qu’un succès alsacien est proposé aux alentours de 3,15 et le match nul à environ 3,70.

Cette tendance s’explique assez facilement par le début de saison parfait de Monaco. Avec trois victoires en trois journées et seulement un but encaissé, l’ASM présente pour le moment davantage de garanties et vient surtout de battre deux candidats aux premières places, Marseille puis le PSG.

Strasbourg possède toutefois plusieurs arguments pour bousculer le leader. Le Racing vient d’enchaîner deux succès et a marqué huit fois au cours de ces deux rencontres. Les deux dernières venues de Monaco à la Meinau se sont également soldées par des victoires alsaciennes.

Le profil de la rencontre invite donc à la prudence concernant le marché 1N2. Monaco semble légèrement supérieur sur ce début de saison, mais la dynamique offensive de Strasbourg et l’historique récent à la Meinau rendent d’autres paris particulièrement intéressants.

Nos pronostics pour RC Strasbourg – AS Monaco

Les deux équipes marquent : Strasbourg vient d’inscrire huit buts en seulement deux rencontres et devrait se procurer des situations devant son public. Mais le Racing a également encaissé lors de chacune de ses trois premières journées, avec déjà sept buts concédés. Monaco a de son côté trouvé le chemin des filets à chaque match et vient de marquer deux fois au Parc des Princes. Les deux attaques pourraient donc parvenir à faire la différence.

: Strasbourg vient d’inscrire huit buts en seulement deux rencontres et devrait se procurer des situations devant son public. Mais le Racing a également encaissé lors de chacune de ses trois premières journées, avec déjà sept buts concédés. Monaco a de son côté trouvé le chemin des filets à chaque match et vient de marquer deux fois au Parc des Princes. Les deux attaques pourraient donc parvenir à faire la différence. AS Monaco remboursé si match nul (DNB) : l’ASM arrive à la Meinau avec trois victoires en autant de journées et vient successivement de battre Marseille et le PSG. Le leader semble disposer de davantage de garanties, mais Strasbourg reste sur deux succès et a remporté les deux dernières confrontations à la Meinau. Plutôt que de partir sur une victoire sèche monégasque, le pari remboursé en cas de nul permet de conserver une sécurité supplémentaire.

: l’ASM arrive à la Meinau avec trois victoires en autant de journées et vient successivement de battre Marseille et le PSG. Le leader semble disposer de davantage de garanties, mais Strasbourg reste sur deux succès et a remporté les deux dernières confrontations à la Meinau. Plutôt que de partir sur une victoire sèche monégasque, le pari remboursé en cas de nul permet de conserver une sécurité supplémentaire. Plus de 1,5 but en seconde période : les confrontations récentes entre Strasbourg et Monaco ont souvent été très animées et les deux équipes disposent actuellement d’arguments offensifs importants. Si la rencontre reste serrée pendant la première période, les espaces pourraient progressivement s’ouvrir après la pause, notamment avec deux formations qui devraient chercher la victoire. Un scénario propice à plusieurs buts dans les 45 dernières minutes.

Score possible

RC Strasbourg 1-2 AS Monaco : Strasbourg semble avoir complètement digéré sa lourde défaite inaugurale à Marseille et reste désormais sur deux victoires consécutives, avec huit buts inscrits. Le Racing devrait donc poser des problèmes au leader devant son public. Monaco impressionne toutefois davantage par sa régularité et sa solidité depuis le début de la saison. Après avoir déjà gagné au Havre, puis battu Marseille et le PSG, l’ASM paraît avoir les armes pour poursuivre son sans-faute. Strasbourg pourrait parvenir à faire sauter le verrou monégasque, mais nous donnons un léger avantage aux visiteurs dans cette affiche.